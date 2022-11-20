2022年11月21日 1.2版本更新~

本次的更新内容主要包括两块。

1.巫女契约的结局剧情线。含2段剧情和1个最终boss关卡。

2.冰封之剑联动关卡及入队角色。

虽然在上次更新的时候说过是最后一次更新（）

不过我们自己实际跑的时候，没有结局的体验还是比较糟糕，

趁着这次和冰封之剑联动的机会，给巫女契约加了一条结局剧情线。

因为资金已经花光了，所以这次的结局只是把以前的废案拿出来使用了，比较仓促，甚至主角的戏份都没时间交代，匆匆的把剧情没讲清楚的东西过了一遍。

可能会有点机械降神的仓促感……但总之是有一个结局了。

游戏通关后，两个boss也会入队。

boss和新角色贝莉萨莉丝都是此前组里的后备役画师的作品，我个人还是挺喜欢的（）。

总之，后续除了联动、英文版本和bug修复，应该不会再有更新内容了……在库里吃灰的朋友也可以开始玩了x

新作的开发比较顺利，没有像巫女契约这样使用半成品引擎，而是换上了UE5，解决了大量的底层问题。

玩法上是更加轻松的即时制，我们大概会在明年三月左右公布新作的细节，敬请期待x

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