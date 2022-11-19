2022年11月20日 更新说明

【更新说明】

1.调整市场的盈利效率：前期更容易盈利，但后期效率略降。

2.新增设置：体/气力不足或生病时，自动吃肉/鱼或吃药补足状态。

3.修复战争状态不结束的Bug。

近况说明：临近年关，天天加班，导致更新迟滞，不过后续有了两大更新计划：

1.制作传家宝，一统天下后可以带出一件装备或一个技能，到下一局使用。

2.制作圣段技能，由指定配方的三个神段技能合成，效果超群。

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