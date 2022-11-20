2022年11月20日版本更新说明：

（注意事项）游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；

添加新机制：当附庸国被敌国围攻时，玩家可以决定是否向其敌国宣战，保全附庸势力

添加新机制：当玩家势力为他国附庸之时，若宗主国遭受他国围攻，可以决定是否向宗主国的敌国宣战

加入新机制：玩家势力如果是他国附庸，每年将不得不向宗主国纳贡钱粮

加入宗主国被他国围攻的事件

加入附庸国被他国围攻的事件

加入蛮夷人口数量增减机制

对异族军阵启用粮草消耗机制，当消耗殆尽之时，会开始减员直到军阵崩溃

修复先前版本中与敌军接触却无法交战的BUG

修复载入游戏时，蛮夷大战中与蛮夷军阵接触却不出发作战的BUG