2022年11月20日版本更新说明：
（注意事项）游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；
添加新机制：当附庸国被敌国围攻时，玩家可以决定是否向其敌国宣战，保全附庸势力
添加新机制：当玩家势力为他国附庸之时，若宗主国遭受他国围攻，可以决定是否向宗主国的敌国宣战
加入新机制：玩家势力如果是他国附庸，每年将不得不向宗主国纳贡钱粮
加入宗主国被他国围攻的事件
加入附庸国被他国围攻的事件
加入蛮夷人口数量增减机制
对异族军阵启用粮草消耗机制，当消耗殆尽之时，会开始减员直到军阵崩溃
修复先前版本中与敌军接触却无法交战的BUG
修复载入游戏时，蛮夷大战中与蛮夷军阵接触却不出发作战的BUG
春秋 update for 20 November 2022
2022年11月20日版本更新说明
2022年11月20日版本更新说明：
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