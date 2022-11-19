11月19日修复补丁

难度优化
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现在起普通难度下，精英敌人只会携带一个稀有纹章了
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热度5词条
原效果：精英开始携带噩梦纹章
改为：精英开始携带传说纹章
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热度15词条
原效果：精英携带更多噩梦纹章
改为：精英开始携带噩梦纹章
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热度8词条：商店售价提高
因为新的商店还在制作中，所以这个词条并未实装
纹章
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力量池-稀有纹章（蓝）【自然之力】
原效果：
拥有地形效果时，力量+2；未拥有时，力量-1
拥有地形效果时，力量+4；未拥有时，力量-1
拥有地形效果时，力量+6；未拥有时，力量-1
改为：
每当拥有一种地形效果时，力量+1
每当拥有一种地形效果时，力量+2
每当拥有一种地形效果时，力量+3
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士气池-稀有纹章（蓝）【断筋】
原效果：
对决使敌方的闪避率降低10%
对决使敌方的闪避率降低20%
对决使敌方的闪避率降低30%
改为：
对决/看破使敌方的闪避率降低10%
对决/看破使敌方的闪避率降低20%
对决/看破使敌方的闪避率降低30%
BUG修复
- 修复了生命池-传说纹章【战意】不触发的BUG
- 修复了技巧池-传说纹章【花火】击杀目标后不触发的BUG
- 修复了技巧池-传说纹章【善变】生命值异常的BUG
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