11月19日修复补丁

士气池-稀有纹章（蓝）【断筋】

原效果：

对决使敌方的闪避率降低10%

对决使敌方的闪避率降低20%

对决使敌方的闪避率降低30%

改为：

对决/看破使敌方的闪避率降低10%

对决/看破使敌方的闪避率降低20%

对决/看破使敌方的闪避率降低30%