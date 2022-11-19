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The Book of Warriors update for 19 November 2022

11月19日修复补丁

Share · View all patches · Build 9974680 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

难度优化

  • 现在起普通难度下，精英敌人只会携带一个稀有纹章了

  • 热度5词条
    原效果：精英开始携带噩梦纹章
    改为：精英开始携带传说纹章

  • 热度15词条
    原效果：精英携带更多噩梦纹章
    改为：精英开始携带噩梦纹章

  • 热度8词条：商店售价提高
    因为新的商店还在制作中，所以这个词条并未实装

纹章

  • 力量池-稀有纹章（蓝）【自然之力】
    原效果：
    拥有地形效果时，力量+2；未拥有时，力量-1
    拥有地形效果时，力量+4；未拥有时，力量-1
    拥有地形效果时，力量+6；未拥有时，力量-1
    改为：
    每当拥有一种地形效果时，力量+1
    每当拥有一种地形效果时，力量+2
    每当拥有一种地形效果时，力量+3

  • 士气池-稀有纹章（蓝）【断筋】
    原效果：
    对决使敌方的闪避率降低10%
    对决使敌方的闪避率降低20%
    对决使敌方的闪避率降低30%
    改为：
    对决/看破使敌方的闪避率降低10%
    对决/看破使敌方的闪避率降低20%
    对决/看破使敌方的闪避率降低30%

BUG修复

  • 修复了生命池-传说纹章【战意】不触发的BUG
  • 修复了技巧池-传说纹章【花火】击杀目标后不触发的BUG
  • 修复了技巧池-传说纹章【善变】生命值异常的BUG

Changed files in this update

Depot 2111861
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