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墲人之境：探索 update for 19 November 2022

11月/19日更新

Share · View all patches · Build 9973635 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

∷增加【朱莉】新皮肤【军医】，可以通过龙币和曜币购买
∷【谷月】寻龙罗盘调整：罗盘默认速度加快默认获得解锁道具气场的能力。调整升级效果为每级提高寻找道具距离，3级解锁感知背包气场，5级解锁感知其它冒险者气场
∷【安可】飞爪体验优化：飞爪点会更早的显示出来，飞爪点的可用范围会更加可控。飞爪升级效果调整，每级增加飞爪释放距离。3级额外获得恢复体力的效果，5级，开始使用飞爪时获得1格伤害的免伤
∷新手教学副本流程和指引更新匹配新版本
∷匹配段位隔离拉开，赛季段位重置规则更新
∷修复部分动作导致胸部畸变的BUG，优化抖胸表现
∷修复谷月脸部在低画质模式下的贴图错误
∷道具升级描述不刷新的BUG
∷修复主界面任务面板偏移的BUG
∷人机/自定义模式界面和积分统一
∷布料演算提升流畅度
∷龙币商城折扣恢复

Changed files in this update

墲人之境：探索 Content Depot 1242701
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