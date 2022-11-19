1119大更新 开放四五周目，且五周目结局

存档上限提高到10

本次更新基本完结

【作者小提示】

四周目虽然进行了削弱 但由于属性成长加难度叠加，还是比较难 如果体验上不太舒适建议适当更换难度啦

空间内交易广场新增了紫武平换（仅一次）四周目开启，一共只有一次 主要为了减轻玩家的紫武相关转换消耗

新增了传承之石换取神陨之魄（无限次，但是打造传承之石是需要精粹材料的，所以兑换请三思后行）

该功能需要四周目击败死亡塔boss获得成就主宰才会在交易广场出现

传承之石配方由死亡塔最终boss掉落

【活动相关】

pc端火尖枪改为直接可领取 而非需要评测 无论如何感谢您愿意购买本作的pc端

且改为仅可以领取一次 周目不刷新领取次数

手机端火尖枪改为【四周目】后击败杨戬后返回土地庙被天庭之人围剿，从而击败天兵天将 哪吒李靖来获取火尖枪

当然这个内容pc端也有

手机 pc端取消国庆活动

【怪物相关改动】

降低最终时刻 苍魂 凤魄 等的血量 均保持在1000w左右 不再出现4000w这种量级的血量

略微降低了净白塔周围的四个boss的血量 四周目开放白煞 五周目开放苍魂

青龙将会承受巫蛊术了 青龙新增提示 会免疫流血和中毒等基础异常状态

青龙自身回血由4%降低至2%

青龙塔光环整体回血由10%降低至5%

锁妖塔地下五层的几个boss 血量均至少降低60% 现在分别是100w 200w 300w 400w 原为800w到1200w

降低打怪时间

世界之核死镰 狱王 噩兆之瞳血量降低 为 300 400 600w 原为400 600 900

同理降低boss战斗时间

刑天血量由160w降低至120w

死亡塔暗杀者的绝杀技能改为30%血一下使用 平时只会使用平a

降低因为其使用了

削弱世界任务蛟龙 承伤由80%提高到100% 敏捷略微下调

大幅度削弱锁妖塔的一层敌人的伤害的承伤 其中承伤由50%提高到100%

削弱四周目青龙塔中青龙的回血 正常青龙为水系boss 回血还是比较高的 青龙会有放逐类技能 当然效果可能是控制我方某名玩家几回合

并清空其仇恨值 感谢steam的某位玩家的想法 这种机制还是比秒杀好很多的 现在boss的秒杀技能已经减少很多了 希望给你带来更好的体验

面具人技能99999伤害改为66666固定伤害 给玩家更多反制的条件吧 体主血量后期达到6w也不难的

略微削弱天草的平a伤害 略微削弱两个小弟的伤害（上次就改动了某个群体控制效果 改为随机两个人 忘了是否实装了）

本次改动旨在尽量减少玩家在对战的boss时的痛点 让多周目的游玩会更轻松一点

【一些周目改动】

0.取消了三周目之后战败线也能进入下一周目的问题 会返回登录界面 也就是进入下一周目必须击败面具人

1.二周目开始难度递增降低为140% 还降低了其他数值 每周目后续的敌人成长也进行了降低

2.降低了多周目敌人的暴击成和暴击抵抗 取消了多周目敌人会有体力自动回复的设定 之前是三周目2% 四周目4% 五周目百分之十

随着难度的提升可能会影响游玩的感觉，还是希望多周目的游玩会更加轻松吧

3.四周目【新角色 宠物啾啾】 由击败面具人后通过云梦石合成山海之卵 然后还需要需要在四周目击败主宰 通过生命之泉浇灌

啾啾默认会拥有的特长就是可以无视任何条件 装备主角所有的紫色武器和紫色装备（比如可以装备人屠和东皇太一，或者装备野心和人王）

等级为200级 被动也只有这一个无视条件装备紫色武器和传承

主动是一个吞食回血的技能

非常强力吧 基本上后期可以考虑替代主角或者替代工具人

开放了四象塔 青龙塔 击杀东之青龙会掉落紫色打造配方 至尊魔戒（仅一枚） 会掉落唯一配饰 青龙心 与其余四象套成为四件套

击败青龙后会开启死亡塔 死亡塔从四周目开始 每周目都会开启 击败最终boss主宰会掉落紫色副武器打造图纸 以及孵化啾啾所用的生命之泉

还会掉落传承之石打造配方 每个传承之石都可以再交易广场平换一个神陨之魄 打在需要神陨之魄*1以后各属性不等的基础材料

理论上四 周目后每周目可获得至少两枚额外的传承之石

四周目结束后将会获得紫武升阶的图纸 需要材料和神陨之魄打造 新获取的紫武与原来有属性上的提升

体质紫武获得新的特性 此外无更多提升。所以请注意如何更好的使用【神陨之魄】

5.四周目后第十幕世界任务还会受到天兵天将的阻击 判定要求为前一周目杀死白虎 即为判定你到达了四周目后会在第十幕回去锁妖的时候额外被天兵追杀

主要分为 天兵 哪吒 李靖的战斗 当然也有大伙心念的火尖枪掉落 同时steam取消评测礼包 还是喜欢的朋友可以评测一下 也算对我的一种支持了

由于本次奖励不错 所以战斗难度也不会特别低

6.二周目第一幕老鼠获得变异 会更强大 感谢枫叶来了的想法

其实还有一种想法就是主线一改成消灭变异鼠患

不过这种改动应该要很靠后了

7.交易广场会增加一个紫色武器平换功能限制一次 你可以将你的任意紫色武器换成一个紫色武器自选箱+1个梦魇之核

主要为了减轻玩家多周目的材料需求 减少一个紫武的花费也会轻松一些了

8.增加了默认的物品排序

道具中部分常用会靠前排序

特殊里 插件会优先在最前方

该插件可能会导致装备略有混乱不过由于新增了仓库插件应该也没啥影响了

9.【增加仓库】 应该可以你不需要的道具了 可以存入仓库中。内测版本还挺正常的，应该可以实装

10.四周目死亡塔内会有作者相关的彩蛋

11.五周目将确认进行结局 击败面具人后你将进入登神长阶

开启最后的剧情挑战 结局还不错 大伙应该会满意的

过几天发一个小视频上来预热一下

12.多周目取消杨戬战斗前要击杀六将的剧情 适当降低冗长的战斗

13.steam会五周目后直接开放无限周目 手机端tap会更新到五周目完结

我还是不建议刷大多道具 一切为了不卡 有更好游戏体验吧 争取玩到结局而无太大影响，也省着掉评分了 哈哈哈

14.第四周目会补一下之前的缺失 比如加一个樱的传承 加一个东方神话的世界之核 这样满足多方需求

15.混沌之杖，小草还丹改为群体复活 而非加等级，以增加其适用性

16.修复pc第十幕的杨戬那里击败五人组不寻找灯座可以直接离开的问题，

现在必须找到灯座才能离开。

17.新增了空间内个人空间的小提示 会有无归相关的游戏设定和相关小贴士 以用来更好的帮助萌新度过前期

知晓更多打法

【相应的大型的改动】

1..第一幕 第四幕钓鱼次数上限改为99次 奖励提高 减少玩家的重复操作 而奖励尽量不做改变

2.空间内的声望钓鱼 获取的道具售卖的声望获得提高【减负】

安妮女王复仇号和飞翔荷兰人所出售的声望提高到200原为100

剧毒汁液提高到300

深海结晶提高到400

黑珍珠号提高到1500声望

珊瑚提高到50、

奇怪的球体提高到300

海王描述获得修复

无限之刻印改为2w声望

黑珍珠号掉率提高

考核的鲛人眼泪改为必定掉落

3.大量普通钥匙不再会获取（血腥钥匙应该还在，而蓝 金应该会适当取消大部分了） 而是击败敌人会直接掉落相应装备或者稀有道具

减少sl和选择困难

以往的钥匙建议分解掉哈 避免开不出东西啥的

4.存档互通应该是凉凉了

5.后续考虑补上万圣节的活动 会有一个南瓜头鬼鬼的外观 不过可能要一些时间了

6.削弱迅猛龙移动速度 多周目它们太快了

7.个人空间内增加一个小提示窗口 提示游戏玩法 装备品阶 怎么游玩之类的攻略向建议

8.紫气东来三件套的描述优化一下，更清晰

9.优化性改动 由于部分道具使用后总是离开菜单 所以做出以下改动

龙蛇兰 葡萄酿 朗姆酒等酒类使用后将不再退出菜单 因为此项改动 第一幕那个品酒高手称号 也将移除

10.绿色精粹小包 大包 红色精粹小包 大包 都将可分解 分解后会获得和开启一样的碎片数量

这个改动能减少很多开包造成的痛点 会舒服很多

11.去掉了大量的钥匙掉落 均改为固定掉落 避免玩家经常sl 基本给的都是常规需要的了

契约者还是会默认掉落血腥钥匙

少部分boss会掉落钥匙

大部分小兵和小boss均去掉了钥匙掉落 有些钥匙改为相关颜色的精粹掉落

12.混沌杖改为复活我方全体 同理还有小草还丹，增加其适用性

13.修复第四幕的一个速通地图问题

14.二周目第七幕可以直接进入科研大厦 开放速通

15.恶蛟之爪品阶由金色 提高到传说 之前的吸血10% 改为力敏提高2% 尽量使其与另外两个价值趋同 但又不如它们两个

16.二周目时开放第七幕速通 开放

17.体主仇恨值提高到300%

18.修复了第五使用船后马超黄忠会消失的问题

19.马超和黄忠的技能不再要求相关武器了

【苦境角色加强】

1.立花的技能手机端好像还是错的 将会改成正确一刀斩三段伤害 增加其实用性

2..赵云得白鹤亮翅 持续时间由4-5 提高到8-10 增加其适用率

赵云的大鹏展翅技能改为吸血全额血量治疗自己

三分天下cd降低为3 大鹏展翅cd降低为4

3..黄忠狂风术改为6-6回合 与自身cd相同 增加其适用率 也算是鼓励玩家多种套路玩法 追风辟月段数由1段 提高到2段 cd降低为3

4..卢西恩新增降低承受的 真实伤害 灵魂伤害10% 增加其适用性

5..张飞狂风式 基础伤害提高3000点 cd降低为2

6..马超技能改为精神加成 且加成获得提高 野火燎原短时提高一次 之前写了两次 然而没有实装 天舞 和飞龙伤害提高

野火cd降低为4 飞龙cd降低为3

【小问题陈列】

1.第十幕地下五层地点名称由无底之口 改为归墟

2.第二幕有些描述错误

3.巨峰描述问题不对

4.第七幕尸体赌门问题

5.第一幕音乐问题 基本无影响 可能不改了

6.修复击杀巨峰或者凤魄会关闭梦魇难度判定的问题

7.如果主角死了 进入最终剧情会抹杀

8.修复第0幕一些描述错误

9.修复第五世界任务的一些错误

10.修复杨戬那里未取得灯座可以离开的bug

11.修复第二幕摘花处的一些描述错误

12.修复码头的描述错误

13.仓库位置略微右移

14.郾城去掉了部分水桶

15.码头--港口描述错误

16.下水道福山雅史对话名字错误

17.名刀收藏家的颜色问题

18.第二幕港口，码头描述问题

19.复活石增加无消耗提示