11月18日更新：纹章强化功能

各位玩家周末好呀！我是《勇者之书》的制作人Gtc~
不知道各位本周过得怎么样，反正整个《勇者之书》团队在本周内挑战了巨大的工作量，很难想象这是几个人在几天内完成的任务……简单的说，我们在玩儿命……我们每个人都真的很喜爱这款作品，为了把它变成最好的样子，我们拼了……
虽然每天过得很疲惫，但只要我们在群里看到玩家粉丝们的鼓励，又感觉满血复活了……真的……很多时候自己不经意之间的善意往往会带给别人巨大的能量……我不知道各位有没有见过凌晨四点的洛杉矶，反正我跟凌晨五点的上海很熟
重回主题，本周的更新与上周的性质一样，再次革新了玩法！而下周，还会继续大更！
让《勇者之书》朝着更自由的方向前进吧……我热爱自由，相信你们也是。
以下是本次更新内容：
系统：
- 加入了全新的纹章强化系统！
在之前的版本，稀有（蓝）和史诗（紫）纹章的升级只能靠随机再次获取来升级，这明显是降低体验的做法，现在我们制作了可以让玩家手动进行升级的功能，而且这个功能是随时可以使用的，并不需要进入篝火房间。
为此，我们重做了大部分稀有（蓝）、史诗（紫）纹章的效果，力图让每一个纹章都有它存在的意义！
顺带一提，合成双重纹章现在也属于强化系统的一部分，当你获取了两个对应的传说纹章后，可以随时在背包内使用强化功能来使他们变成双重纹章！（并且我们制作了满足条件就会出现光效的功能，你将不会再错过双重纹章）
- 战斗奖励的纹章3选1，现在选完之后，剩下的2个也可以进行购买！
不用担心纹章的数量不够了，只要你准备了足够的金币！（为此我们暂时关闭的商店房间，它未来将以另一种形式出现）
- 篝火房间的纹章融合功能变得更强大了！
从现在起，不再有相同品质才能融合的限制，真正的实现了随意融合纹章的功能！
详细规则如下：
蓝+蓝=紫
蓝+紫=紫
蓝+橙=橙
紫+紫=橙
紫+橙=橙
橙+橙=精英噩梦
发现了吗？你现在只需要付出一个蓝色纹章，就可以随机置换你的橙色纹章！
- 新增一种房间类型，我们称它为“挑战房间”
在其中可以获得大量的奖励，前提是你需要有与之匹配的实力，现版本“挑战房间”共有4种类型：
1.限时击杀
2.伤害计数器
3.逃亡时刻
3.强大的对手们
具体玩法我就不过多介绍了，还是请各位玩家进入游戏亲自体验吧~
- 战斗胜利时不再自动恢复生命值，而是会爆出“生命药剂”，可以在背包里由玩家主动选择使用
（但战胜BOSS时会回满生命值）
调整：
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重新定义了关键词：
【自愈】：回合开始时，每层自愈恢复1点当前生命值，然后移除1层，最大层数25
【治疗】：恢复生命值；治疗量随着自身魔防提高
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经验宝珠的产出量变多
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所有勇者1级的初始生命值提高，教主BOSS的生命值提高
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弓手技能-【箭雨】3级未命中时，不再会施加禁锢
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通用天赋-运气【涅槃重生】效果改为：勇者有概率直接复活
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通用天赋-战斗【以战养战】效果改为：BOSS关卡奖励的金币和经验宝珠提升50%
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通用天赋-冒险【物品回收】暂时无效，之后商店回归后会重新开启
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勇者天赋-法师【战地法师】效果改为：1-10级，战斗开始时获得1次护盾；10级以上，获得2次
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勇者天赋-牧师【扎实基础】效果改为：回合开始时，为随机一名我方施加2自愈
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勇者天赋-牧师【阴阳轮转】效果改为：自身存在增益效果时，技能冷却时间-1
纹章：
本周我们在纹章上下了很大的功夫，修复、新增、删除的纹章高达70个之多，目的就是为了配合“纹章强化”功能，让玩家们在纹章系统上得到极致的体验！
总体改动：
1.现在除了力量、魔法池，其他的纹章池内的纹章若有增加力量属性，也会增加魔法属性了（反之同理）
2.技巧、速度、士气、生命池的纹章，所带来的属性加成由1/2/3 → 2/4/6
3.魔防带来的治疗量系数略微下调
因为篇幅过长，下面的我只会挑一些比较重要纹章改动
稀有纹章（蓝）：
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新增速度池-【阴毒】
效果：
每当闪避敌方的反击后，对其施加1中毒
每当闪避敌方的反击后，对其施加2中毒
每当闪避敌方的反击后，对其施加3中毒
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新增魔防池-【纯净】
效果：
对我方施加治疗时，魔防临时+15%，直到回合结束
对我方施加治疗时，魔防临时+25%，直到回合结束
对我方施加治疗时，魔防临时+35%，直到回合结束
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技巧池-【实战训练】
原效果：
每当命中后自身命中率+15%，持续2回合
每当命中后自身命中率+20%，持续2回合
每当命中后自身命中率+25%，持续2回合
改为：
每当命中后自身命中率+6%
每当命中后自身命中率+8%
每当命中后自身命中率+10%
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防守池-【锥刺】
原效果：
受到战斗伤害时，防守+1
受到战斗伤害时，防守+2
受到战斗伤害时，防守+3
改为：
受到的战斗伤害-2，但所有地形效果不再生效
受到的战斗伤害-3，但所有地形效果不再生效
受到的战斗伤害-4，但所有地形效果不再生效
（魔防【屹立不倒】和防守【劈落】互换池子）
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士气池-【气定神闲】
原效果：
自身被暴击后，力量+3，持续1回合
自身被暴击后，力量+5，持续1回合
自身被暴击后，力量+7，持续1回合
改为：
每当自身被暴击后，力量/魔法+1
每当自身被暴击后，力量/魔法+2
每当自身被暴击后，力量/魔法+3
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士气池-【步步为营】
原效果：
本回合移动后，士气+4
本回合移动后，士气+6
本回合移动后，士气+8
改为：
本场战斗内，每移动一格士气+1
本场战斗内，每移动一格士气+2
本场战斗内，每移动一格士气+3
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生命池-【靠山】
原效果：
回合结束时，拥有建筑物地形，获得1荆棘
回合结束时，拥有建筑物地形，获得2荆棘
回合结束时，拥有建筑物地形，获得3荆棘
改为：
回合结束时，拥有坟地地形，获得1荆棘
回合结束时，拥有坟地地形，获得2荆棘
回合结束时，拥有坟地地形，获得3荆棘
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生命池-【灵魂滋养】
原效果：
若本次战斗胜利时满血，最大生命值永久+1
若本次战斗胜利时满血，最大生命值永久+2
若本次战斗胜利时满血，最大生命值永久+3
改为：
若本次战斗胜利时生命值在60%以上，最大生命值永久+1
若本次战斗胜利时生命值在60%以上，最大生命值永久+2
若本次战斗胜利时生命值在50%以上，最大生命值永久+3
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生命池-【调节】
原效果：
当前生命值高于80%时，防守/魔防+2
当前生命值高于70%时，防守/魔防+3
当前生命值高于60%时，防守/魔防+4
改为：
回合结束时，若生命值低于50%，对自身施加少量治疗
回合结束时，若生命值低于50%，对自身施加中量治疗
回合结束时，若生命值低于50%，对自身施加大量治疗
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速度池-【强攻】
原效果：
每当目标格挡后，追加一次120%伤害的攻击（追加的攻击不会触发此效果）
每当目标格挡后，追加一次140%伤害的攻击（追加的攻击不会触发此效果）
每当目标格挡后，追加一次160%伤害的攻击（追加的攻击不会触发此效果）
改为：
每当自身的看破/对决被敌方格挡后，进行一次100%伤害的追击（可多次追击，且追击伤害递增10%）
每当自身的看破/对决被敌方格挡后，进行一次130%伤害的追击（可多次追击，且追击伤害递增20%）
每当自身的看破/对决被敌方格挡后，进行一次160%伤害的追击（可多次追击，且追击伤害递增30%）
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速度池-【迅捷治疗】（原：快速装弹）
原效果：
闪避成功后，下一次造成的战斗伤害提升10%
闪避成功后，下一次造成的战斗伤害提升20%
闪避成功后，下一次造成的战斗伤害提升30%
改为：
本回合第一次闪避成功后，对自身施加少量治疗
本回合第一次闪避成功后，对自身施加中量治疗
本回合第一次闪避成功后，对自身施加大量治疗
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魔法池-【巫术】
原效果：
为敌方施加异常状态后，魔法+3，持续2回合
为敌方施加异常状态后，魔法+5，持续2回合
为敌方施加异常状态后，魔法+7，持续2回合
改为：
每当为敌方施加异常状态后，魔法+1
每当为敌方施加异常状态后，魔法+2
每当为敌方施加异常状态后，魔法+3
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魔防池-【超然】
原效果：
获得增益效果后，魔防+3，持续1回合
获得增益效果后，魔防+5，持续1回合
获得增益效果后，魔防+7，持续1回合
改为：
每当获得增益效果后，魔防+1
每当获得增益效果后，魔防+2
每当获得增益效果后，魔防+3
史诗纹章（紫）：
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新增速度池-【灵光披风】
使用技能后，移动距离+1，直到回合结束
使用技能后，移动距离+2，直到回合结束
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魔法池-【变异】
原效果：
召唤物的攻击有33%的几率施加随机一种异常状态
召唤物的攻击有66%的几率施加随机一种异常状态
改为：
召唤物的攻击命中后有50%的几率施加随机一种异常状态
召唤物的攻击命中后必定会施加随机一种异常状态
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力量池-【狂热】
原效果：
攻击范围内每有一个敌方单位，战斗伤害提升10%
攻击范围内每有一个敌方单位，战斗伤害提升20%
改为：
对决后，50%概率对自身施加少量治疗
对决后，对自身施加少量治疗
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力量池-【狂暴】
原效果：
HP低于60%时，力量+6
HP低于60%时，力量+10
改为：
HP低于50%时，力量+30%（基于基础数值）
HP低于50%时，力量+50%（基于基础数值）
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技巧池-【囚禁】（原：灵光披风）
原效果：
看破后，移动距离+1，持续2回合
看破后，移动距离+2，持续2回合
改为：
看破命中后，为敌方施加禁锢
看破命中后，为敌方施加禁锢/缴械
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速度池-【风驰】
原效果：
使用技能后，自身速度属性随机增加3~10(持续两回合)
使用技能后，自身速度属性随机增加6~15(持续两回合)
改为：
每当使用技能后，自身速度属性随机增加1~5
每当使用技能后，自身速度属性随机增加5~10
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防守池-【磐石】
原效果：
若本回合没有移动，获得两层坚硬
若本回合移动距离≤1，获得两层坚硬
改为：
若本回合不做任何操作直接待机，获得2坚硬
若本回合不做任何操作直接待机，获得3坚硬
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防守池-【不痛不痒】
原效果：
敌方造成伤害大于8后，获得一次护盾
敌方造成伤害大于4后，获得一次护盾
改为：
敌方造成伤害大于10后，50%概率免疫本次伤害
敌方造成伤害大于5后，50%概率免疫本次伤害
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士气池-【奋勇】
原效果：
自身周围有敌方时，格挡率提升15%
自身周围每有一名敌方，格挡率提升15%
改为：
拥有草地地形时，自身格挡率提升15%，但敌方暴击率提升15%
拥有草地地形时，自身格挡率提升25%，但敌方暴击率提升25%
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生命池-【战意】
原效果：
回合结束时，若当前生命值高于90%，技能冷却-1
回合结束时，若当前生命值高于70%，技能冷却-1
改为：
回合结束时，若当前生命值100%，技能冷却-1
（改为传说纹章（橙））
传说纹章（橙）：
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新增力量池-【对决王】
效果：
看破攻击会变成对决，但敌方对你的反击伤害降低30%
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新增士气池-【剥削】
效果：每当格挡时，使敌方全属性永久-1
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新增防守池-【硬汉】
效果：
护盾量获取翻倍，但永远会被暴击
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新增魔防池-【麦芒】
每当为我方施加治疗后，对随机敌方造成造成本次50%治疗量的真实伤害
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新增生命池-【召唤师】
效果：
召唤时，每10点基础最大生命值，都会为召唤物带来1点全属性加成
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生命池-【泯灭本源】
原效果：
受伤时变为扣除最大生命值，恢复时变为增加最大生命值但无法获得自愈（战斗中生效）
改为：
受伤时变为扣除最大生命值，受到治疗时变为增加最大生命值（战斗中才会生效/自愈不会触发此效果）
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技巧池-【花火】
原效果：
每当暴击时产生弹射攻击,对目标周围造成本场战斗暴击次数X2的真实伤害
改为：
每当暴击时产生弹射攻击,对目标及其周围造成本场战斗暴击次数X4的真实伤害
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技巧池-【反击风暴】
原效果：
反击必定暴击，但伤害降低30%
改为：
反击必定暴击，但反击的暴击伤害-50%
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速度池-【诸神黄昏】
原效果：
每当闪避时，50%概率随机对自身攻击范围内的一名敌人释放天雷，造成速度属性值的真实伤害
改为：
每当闪避时，随机对自身攻击范围内的一名敌人释放天雷，造成50%速度属性值的真实伤害
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防守池-【挂机仔】
原效果：
若本回合不做任何操作直接待机，技能冷却-1并获得2坚硬
改为：
若本回合没有移动，下一回合造成的战斗伤害附加50%防守属性的真实伤害
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魔防池-【幸运女神】
原效果：
回合结束时，随机获得一个增益效果
改为：
回合结束时，随机获得一个增益效果
回合开始和结束时，都会随机获得一个增益效果
（改为史诗纹章（紫））
双重纹章：
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新增双重纹章【双·降维打击】（元素反弹+剥削）
每当格挡时/反击命中后，给敌方随机施加一个异常状态且使敌方全属性永久-1
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删除双重纹章【双·七窍玲珑】
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