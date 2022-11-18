11月18日更新：纹章强化功能

各位玩家周末好呀！我是《勇者之书》的制作人Gtc~

不知道各位本周过得怎么样，反正整个《勇者之书》团队在本周内挑战了巨大的工作量，很难想象这是几个人在几天内完成的任务……简单的说，我们在玩儿命……我们每个人都真的很喜爱这款作品，为了把它变成最好的样子，我们拼了……

虽然每天过得很疲惫，但只要我们在群里看到玩家粉丝们的鼓励，又感觉满血复活了……真的……很多时候自己不经意之间的善意往往会带给别人巨大的能量……我不知道各位有没有见过凌晨四点的洛杉矶，反正我跟凌晨五点的上海很熟

重回主题，本周的更新与上周的性质一样，再次革新了玩法！而下周，还会继续大更！

让《勇者之书》朝着更自由的方向前进吧……我热爱自由，相信你们也是。

以下是本次更新内容：

系统：

加入了全新的纹章强化系统！

在之前的版本，稀有（蓝）和史诗（紫）纹章的升级只能靠随机再次获取来升级，这明显是降低体验的做法，现在我们制作了可以让玩家手动进行升级的功能，而且这个功能是随时可以使用的，并不需要进入篝火房间。

为此，我们重做了大部分稀有（蓝）、史诗（紫）纹章的效果，力图让每一个纹章都有它存在的意义！

顺带一提，合成双重纹章现在也属于强化系统的一部分，当你获取了两个对应的传说纹章后，可以随时在背包内使用强化功能来使他们变成双重纹章！（并且我们制作了满足条件就会出现光效的功能，你将不会再错过双重纹章）

战斗奖励的纹章3选1，现在选完之后，剩下的2个也可以进行购买！

不用担心纹章的数量不够了，只要你准备了足够的金币！（为此我们暂时关闭的商店房间，它未来将以另一种形式出现）

篝火房间的纹章融合功能变得更强大了！

从现在起，不再有相同品质才能融合的限制，真正的实现了随意融合纹章的功能！

详细规则如下：

蓝+蓝=紫

蓝+紫=紫

蓝+橙=橙

紫+紫=橙

紫+橙=橙

橙+橙=精英噩梦

发现了吗？你现在只需要付出一个蓝色纹章，就可以随机置换你的橙色纹章！

新增一种房间类型，我们称它为“挑战房间”

在其中可以获得大量的奖励，前提是你需要有与之匹配的实力，现版本“挑战房间”共有4种类型：

1.限时击杀

2.伤害计数器

3.逃亡时刻

3.强大的对手们

具体玩法我就不过多介绍了，还是请各位玩家进入游戏亲自体验吧~

战斗胜利时不再自动恢复生命值，而是会爆出“生命药剂”，可以在背包里由玩家主动选择使用

（但战胜BOSS时会回满生命值）

调整：

重新定义了关键词：

【自愈】：回合开始时，每层自愈恢复1点当前生命值，然后移除1层，最大层数25

【治疗】：恢复生命值；治疗量随着自身魔防提高

经验宝珠的产出量变多

所有勇者1级的初始生命值提高，教主BOSS的生命值提高

弓手技能-【箭雨】3级未命中时，不再会施加禁锢

通用天赋-运气【涅槃重生】效果改为：勇者有概率直接复活

通用天赋-战斗【以战养战】效果改为：BOSS关卡奖励的金币和经验宝珠提升50%

通用天赋-冒险【物品回收】暂时无效，之后商店回归后会重新开启

勇者天赋-法师【战地法师】效果改为：1-10级，战斗开始时获得1次护盾；10级以上，获得2次

勇者天赋-牧师【扎实基础】效果改为：回合开始时，为随机一名我方施加2自愈

勇者天赋-牧师【阴阳轮转】效果改为：自身存在增益效果时，技能冷却时间-1

纹章：

本周我们在纹章上下了很大的功夫，修复、新增、删除的纹章高达70个之多，目的就是为了配合“纹章强化”功能，让玩家们在纹章系统上得到极致的体验！

总体改动：

1.现在除了力量、魔法池，其他的纹章池内的纹章若有增加力量属性，也会增加魔法属性了（反之同理）

2.技巧、速度、士气、生命池的纹章，所带来的属性加成由1/2/3 → 2/4/6

3.魔防带来的治疗量系数略微下调

因为篇幅过长，下面的我只会挑一些比较重要纹章改动

稀有纹章（蓝）：

新增速度池-【阴毒】

效果：

每当闪避敌方的反击后，对其施加1中毒

每当闪避敌方的反击后，对其施加2中毒

每当闪避敌方的反击后，对其施加3中毒

新增魔防池-【纯净】

效果：

对我方施加治疗时，魔防临时+15%，直到回合结束

对我方施加治疗时，魔防临时+25%，直到回合结束

对我方施加治疗时，魔防临时+35%，直到回合结束

技巧池-【实战训练】

原效果：

每当命中后自身命中率+15%，持续2回合

每当命中后自身命中率+20%，持续2回合

每当命中后自身命中率+25%，持续2回合

改为：

每当命中后自身命中率+6%

每当命中后自身命中率+8%

每当命中后自身命中率+10%

防守池-【锥刺】

原效果：

受到战斗伤害时，防守+1

受到战斗伤害时，防守+2

受到战斗伤害时，防守+3

改为：

受到的战斗伤害-2，但所有地形效果不再生效

受到的战斗伤害-3，但所有地形效果不再生效

受到的战斗伤害-4，但所有地形效果不再生效

（魔防【屹立不倒】和防守【劈落】互换池子）

士气池-【气定神闲】

原效果：

自身被暴击后，力量+3，持续1回合

自身被暴击后，力量+5，持续1回合

自身被暴击后，力量+7，持续1回合

改为：

每当自身被暴击后，力量/魔法+1

每当自身被暴击后，力量/魔法+2

每当自身被暴击后，力量/魔法+3

士气池-【步步为营】

原效果：

本回合移动后，士气+4

本回合移动后，士气+6

本回合移动后，士气+8

改为：

本场战斗内，每移动一格士气+1

本场战斗内，每移动一格士气+2

本场战斗内，每移动一格士气+3

生命池-【靠山】

原效果：

回合结束时，拥有建筑物地形，获得1荆棘

回合结束时，拥有建筑物地形，获得2荆棘

回合结束时，拥有建筑物地形，获得3荆棘

改为：

回合结束时，拥有坟地地形，获得1荆棘

回合结束时，拥有坟地地形，获得2荆棘

回合结束时，拥有坟地地形，获得3荆棘

生命池-【灵魂滋养】

原效果：

若本次战斗胜利时满血，最大生命值永久+1

若本次战斗胜利时满血，最大生命值永久+2

若本次战斗胜利时满血，最大生命值永久+3

改为：

若本次战斗胜利时生命值在60%以上，最大生命值永久+1

若本次战斗胜利时生命值在60%以上，最大生命值永久+2

若本次战斗胜利时生命值在50%以上，最大生命值永久+3

生命池-【调节】

原效果：

当前生命值高于80%时，防守/魔防+2

当前生命值高于70%时，防守/魔防+3

当前生命值高于60%时，防守/魔防+4

改为：

回合结束时，若生命值低于50%，对自身施加少量治疗

回合结束时，若生命值低于50%，对自身施加中量治疗

回合结束时，若生命值低于50%，对自身施加大量治疗

速度池-【强攻】

原效果：

每当目标格挡后，追加一次120%伤害的攻击（追加的攻击不会触发此效果）

每当目标格挡后，追加一次140%伤害的攻击（追加的攻击不会触发此效果）

每当目标格挡后，追加一次160%伤害的攻击（追加的攻击不会触发此效果）

改为：

每当自身的看破/对决被敌方格挡后，进行一次100%伤害的追击（可多次追击，且追击伤害递增10%）

每当自身的看破/对决被敌方格挡后，进行一次130%伤害的追击（可多次追击，且追击伤害递增20%）

每当自身的看破/对决被敌方格挡后，进行一次160%伤害的追击（可多次追击，且追击伤害递增30%）

速度池-【迅捷治疗】（原：快速装弹）

原效果：

闪避成功后，下一次造成的战斗伤害提升10%

闪避成功后，下一次造成的战斗伤害提升20%

闪避成功后，下一次造成的战斗伤害提升30%

改为：

本回合第一次闪避成功后，对自身施加少量治疗

本回合第一次闪避成功后，对自身施加中量治疗

本回合第一次闪避成功后，对自身施加大量治疗

魔法池-【巫术】

原效果：

为敌方施加异常状态后，魔法+3，持续2回合

为敌方施加异常状态后，魔法+5，持续2回合

为敌方施加异常状态后，魔法+7，持续2回合

改为：

每当为敌方施加异常状态后，魔法+1

每当为敌方施加异常状态后，魔法+2

每当为敌方施加异常状态后，魔法+3

魔防池-【超然】

原效果：

获得增益效果后，魔防+3，持续1回合

获得增益效果后，魔防+5，持续1回合

获得增益效果后，魔防+7，持续1回合

改为：

每当获得增益效果后，魔防+1

每当获得增益效果后，魔防+2

每当获得增益效果后，魔防+3

史诗纹章（紫）：

新增速度池-【灵光披风】

使用技能后，移动距离+1，直到回合结束

使用技能后，移动距离+2，直到回合结束

魔法池-【变异】

原效果：

召唤物的攻击有33%的几率施加随机一种异常状态

召唤物的攻击有66%的几率施加随机一种异常状态

改为：

召唤物的攻击命中后有50%的几率施加随机一种异常状态

召唤物的攻击命中后必定会施加随机一种异常状态

力量池-【狂热】

原效果：

攻击范围内每有一个敌方单位，战斗伤害提升10%

攻击范围内每有一个敌方单位，战斗伤害提升20%

改为：

对决后，50%概率对自身施加少量治疗

对决后，对自身施加少量治疗

力量池-【狂暴】

原效果：

HP低于60%时，力量+6

HP低于60%时，力量+10

改为：

HP低于50%时，力量+30%（基于基础数值）

HP低于50%时，力量+50%（基于基础数值）

技巧池-【囚禁】（原：灵光披风）

原效果：

看破后，移动距离+1，持续2回合

看破后，移动距离+2，持续2回合

改为：

看破命中后，为敌方施加禁锢

看破命中后，为敌方施加禁锢/缴械

速度池-【风驰】

原效果：

使用技能后，自身速度属性随机增加3~10(持续两回合)

使用技能后，自身速度属性随机增加6~15(持续两回合)

改为：

每当使用技能后，自身速度属性随机增加1~5

每当使用技能后，自身速度属性随机增加5~10

防守池-【磐石】

原效果：

若本回合没有移动，获得两层坚硬

若本回合移动距离≤1，获得两层坚硬

改为：

若本回合不做任何操作直接待机，获得2坚硬

若本回合不做任何操作直接待机，获得3坚硬

防守池-【不痛不痒】

原效果：

敌方造成伤害大于8后，获得一次护盾

敌方造成伤害大于4后，获得一次护盾

改为：

敌方造成伤害大于10后，50%概率免疫本次伤害

敌方造成伤害大于5后，50%概率免疫本次伤害

士气池-【奋勇】

原效果：

自身周围有敌方时，格挡率提升15%

自身周围每有一名敌方，格挡率提升15%

改为：

拥有草地地形时，自身格挡率提升15%，但敌方暴击率提升15%

拥有草地地形时，自身格挡率提升25%，但敌方暴击率提升25%

生命池-【战意】

原效果：

回合结束时，若当前生命值高于90%，技能冷却-1

回合结束时，若当前生命值高于70%，技能冷却-1

改为：

回合结束时，若当前生命值100%，技能冷却-1

（改为传说纹章（橙））

传说纹章（橙）：

新增力量池-【对决王】

效果：

看破攻击会变成对决，但敌方对你的反击伤害降低30%

新增士气池-【剥削】

效果：每当格挡时，使敌方全属性永久-1

新增防守池-【硬汉】

效果：

护盾量获取翻倍，但永远会被暴击

新增魔防池-【麦芒】

每当为我方施加治疗后，对随机敌方造成造成本次50%治疗量的真实伤害

新增生命池-【召唤师】

效果：

召唤时，每10点基础最大生命值，都会为召唤物带来1点全属性加成

生命池-【泯灭本源】

原效果：

受伤时变为扣除最大生命值，恢复时变为增加最大生命值但无法获得自愈（战斗中生效）

改为：

受伤时变为扣除最大生命值，受到治疗时变为增加最大生命值（战斗中才会生效/自愈不会触发此效果）

技巧池-【花火】

原效果：

每当暴击时产生弹射攻击,对目标周围造成本场战斗暴击次数X2的真实伤害

改为：

每当暴击时产生弹射攻击,对目标及其周围造成本场战斗暴击次数X4的真实伤害

技巧池-【反击风暴】

原效果：

反击必定暴击，但伤害降低30%

改为：

反击必定暴击，但反击的暴击伤害-50%

速度池-【诸神黄昏】

原效果：

每当闪避时，50%概率随机对自身攻击范围内的一名敌人释放天雷，造成速度属性值的真实伤害

改为：

每当闪避时，随机对自身攻击范围内的一名敌人释放天雷，造成50%速度属性值的真实伤害

防守池-【挂机仔】

原效果：

若本回合不做任何操作直接待机，技能冷却-1并获得2坚硬

改为：

若本回合没有移动，下一回合造成的战斗伤害附加50%防守属性的真实伤害

魔防池-【幸运女神】

原效果：

回合结束时，随机获得一个增益效果

改为：

回合结束时，随机获得一个增益效果

回合开始和结束时，都会随机获得一个增益效果

（改为史诗纹章（紫））

双重纹章：