22年11月18日快速更新08（两个新的工作内容小游戏，一堆培训视频）

大家好，久等了~~

这次终于将绝大多数的内容完成并上传了（专门用来恶心人的教研O线除外）

本次主要更新了以下内容：

游戏内6月份对应教研H的任务：智慧教育，具体任务小“游戏”已上线

游戏内6月份对应教研A的任务：考情分析，具体任务小“游戏”已上线

补全了所有剩下的周四分享会的分享内容 5月6日：简要数据分析指南 5月13日：如何科学减肥 5月20日：血尿酸那些事 5月27日：聊聊自适应 6月3日：一些终身学习的小tips 6月10日：一点阅读技巧 6月24日：注册公司那些事



哎呀呀，累死了，以至于新出的侠之道还有大多数都没时间玩。

这次的内容其实我个人是比较喜欢的，尤其是有关智慧教育的一些思考，我一直希望我们的在线教育公司可以做一些有意思的事情。当然，现在感觉更难了。

我们下期会更新教研O线的全部内容，这里做的可能会稍微浅一些（高情商说法：为了让大家有更愉悦的游玩体验于是做了减法！低情商说法：我对销量不太看好所以这里打算偷懒）

不管怎么样，这个月应该正式发行，并让这位实习生的故事告一段落~

我们下次更新再见~