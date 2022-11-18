【测试版本0.9.2.527】11.18更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。
如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。
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更新：
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新增了雷鸣海的探索内容
我们为雷鸣海增加了一个与锻体有关的最终挑战内容。
为了完成这个挑战，需要提升雷鸣海的探索度，并收集各种秘术。
完成挑战后除了可以获得最大气血和体道奖励外，还可以解锁渡劫秘术“淬”。
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新的神通
神皇印，天阶中神通，3金3同：【后继无力】若使用相同的灵气释放，则下回合开始时，自身【蓄势】层数翻倍。否则，本回合【护罩】抵挡的伤害等量转化为【蓄势】。
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新增了一批在商店中售卖的法宝
同时调整了部分符器与法器的数值。
优化：
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功法调整
神剑诀：“【剑气】将在触发后被移除，但造成的所有剑系技能伤害+2/3/5/7/12”调整为“【剑气】将在触发后被移除，但每次造成剑系技能伤害时，额外使目标受到等同于其【易伤】层数+2/3/5/8/14点真实伤害。”
太阴六虚功：增加每回合获得的易伤层数，并获得额外效果“每次造成技能伤害时，额外使对手获得【易伤】*1。”
七杀剑诀：由“每次使用剑系技能时”调整为“每次造成剑系伤害时”并适当降低了获得流血的概率。
重元如意体：增加每回合获得护盾和蓄势的层数，并提高了额外增加层数的幅度。
飞星剑诀：将相克时获得易伤的效果调整为获得剑气。
白帝剑诀：提高了获得剑气的层数。
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神通调整
九转游身剑：九转游身剑历史复刻，现在九转游身剑可以多次触发飞星剑诀了。
紫莲金影罩：调整为本回合结束时，若没有剩余灵气，则额外获得【护罩】
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悟道调整
通金：对手每损失1%的血量，受到的伤害便提升1%。若对手血量低于50%，则转而使其受到的伤害翻倍。
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优化了玄武剑阵
减少了玄武剑阵生效时的卡顿
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优化了武陵城前期剧情的文案
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优化了各境界突破前后的文案
Bug修复：
- 修复了杜老二死后依旧能触发禾山剧情对话的bug
本周碎碎念：
MAKE 金虹 GREAT AGAIN！
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一. 测试版本的开放方式：
在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。
二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用
稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/
测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/
觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。
三. 测试版本须知
在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。
遇到问题的解决方案
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加入觅长生QQ频道在问题反馈子频道发言，加入QQ频道的链接如下
https://qun.qq.com/qqweb/qunpro/share?_wv=3&_wwv=128&appChannel=share&inviteCode=2116BE&businessType=9&from=246610&biz=ka
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加群找管理：
官方QQ群：
觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）
觅长生-斗法台（官方二群）：759875274（已满）
觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922（已满）
觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）
觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）
觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已覆灭）
觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596（已满）
觅长生-广陵城（官方八群）：421258215（已满）
觅长生-天机阁（官方⑨群）：305194193
觅长生-南崖城（官方十群）：328818782（已满）
觅长生-蓬沙岛（官方11群）：600912624
觅长生-碎星岛（官方12群）：303640436
觅长生-千流岛（官方13群）：765812024（已满）
觅长生-北宁海（官方14群）：781156534（已满）
觅长生-雷鸣海（官方15群）：563248770
觅长生-化龙海（官方16群）：922759583（已满）
觅长生-图南海（官方17群）：427140375（已满）
觅长生-玄冥海（官方18群）：740232691
觅长生-幽冥海（官方19群）：481516430
觅长生-吞云海（官方20群）：244562996
觅长生-南宁海（官方21群）：775894308（已满）
觅长生-西宁海（官方22群）：777505112
觅长生-竹山宗（官方23群）：648480808
觅长生-离火门（官方24群）：215492416（已覆灭）
觅长生-化尘教（官方25群）：558183896（已满）
觅长生-方壶山（官方26群）：901745394（已满）
觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344
觅长生-连石山（官方28群）：272808762
觅长生-风雷谷（官方29群）：897065199
觅长生-正阳山（官方30群）：561687161
觅长生-星河剑派（官方31群）：145280446
觅长生-金虹剑派（官方32群）：545885352
觅长生-无尽海渊（官方33群）：139292257
觅长生-浪方海域（官方34群）：866526008
觅长生-伴月楼（官方35群）：516442416
觅长生-问道楼（官方36群）：679582752（已满）
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觅长生-百宝行（官方38群）：120537623（已满）
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