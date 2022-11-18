【测试版本0.9.2.527】11.18更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

——————————————————————————————————————————

更新：

新增了雷鸣海的探索内容

我们为雷鸣海增加了一个与锻体有关的最终挑战内容。

为了完成这个挑战，需要提升雷鸣海的探索度，并收集各种秘术。

完成挑战后除了可以获得最大气血和体道奖励外，还可以解锁渡劫秘术“淬”。 新的神通

神皇印，天阶中神通，3金3同：【后继无力】若使用相同的灵气释放，则下回合开始时，自身【蓄势】层数翻倍。否则，本回合【护罩】抵挡的伤害等量转化为【蓄势】。 新增了一批在商店中售卖的法宝

同时调整了部分符器与法器的数值。

优化：

功法调整

神剑诀：“【剑气】将在触发后被移除，但造成的所有剑系技能伤害+2/3/5/7/12”调整为“【剑气】将在触发后被移除，但每次造成剑系技能伤害时，额外使目标受到等同于其【易伤】层数+2/3/5/8/14点真实伤害。”

太阴六虚功：增加每回合获得的易伤层数，并获得额外效果“每次造成技能伤害时，额外使对手获得【易伤】*1。”

七杀剑诀：由“每次使用剑系技能时”调整为“每次造成剑系伤害时”并适当降低了获得流血的概率。

重元如意体：增加每回合获得护盾和蓄势的层数，并提高了额外增加层数的幅度。

飞星剑诀：将相克时获得易伤的效果调整为获得剑气。

白帝剑诀：提高了获得剑气的层数。 神通调整

九转游身剑：九转游身剑历史复刻，现在九转游身剑可以多次触发飞星剑诀了。

紫莲金影罩：调整为本回合结束时，若没有剩余灵气，则额外获得【护罩】 悟道调整

通金：对手每损失1%的血量，受到的伤害便提升1%。若对手血量低于50%，则转而使其受到的伤害翻倍。 优化了玄武剑阵

减少了玄武剑阵生效时的卡顿 优化了武陵城前期剧情的文案 优化了各境界突破前后的文案

Bug修复：

修复了杜老二死后依旧能触发禾山剧情对话的bug

本周碎碎念：

MAKE 金虹 GREAT AGAIN！

———————————————————————————————————————————

一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案