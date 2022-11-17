开放新区域-西北魔域
开放出窍境界
在游戏开始页面显示具体的更新日志
新增吃药次数查询功能，方便玩家知道哪些药没吃满漏吃了
新增小灵石合成中灵石的配方，在仙云集出售
新增中灵石合成大灵石的配方，在随缘集出售
战斗单位的弹出信息查看拥有的禁疗等状态了
调整包子仙人成就达成数量为10W，并不限仅休闲模式解锁
云存档功能不再同步分辨率、音量等设置
修复副本挂机时会弹窗报错的问题
修复法武双修无法从游戏内解锁的问题
修复部分成就进度统计异常的问题
修复成就红点提醒异常的问题
修复输入拾取过滤项时会弹窗报错的问题
修复特定天赋选中时可能会报错的问题
修复个别道具在仓库满的时候继续放入会消失的问题
修复远程电脑挂机时可能会导致年龄异常的问题
修复其他已知BUG
懒人修仙传2 update for 17 November 2022
1.0.4.1 更新说明
开放新区域-西北魔域
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