1.0.4.1 更新说明

开放新区域-西北魔域

开放出窍境界

在游戏开始页面显示具体的更新日志

新增吃药次数查询功能，方便玩家知道哪些药没吃满漏吃了

新增小灵石合成中灵石的配方，在仙云集出售

新增中灵石合成大灵石的配方，在随缘集出售

战斗单位的弹出信息查看拥有的禁疗等状态了

调整包子仙人成就达成数量为10W，并不限仅休闲模式解锁

云存档功能不再同步分辨率、音量等设置

修复副本挂机时会弹窗报错的问题

修复法武双修无法从游戏内解锁的问题

修复部分成就进度统计异常的问题

修复成就红点提醒异常的问题

修复输入拾取过滤项时会弹窗报错的问题

修复特定天赋选中时可能会报错的问题

修复个别道具在仓库满的时候继续放入会消失的问题

修复远程电脑挂机时可能会导致年龄异常的问题

修复其他已知BUG