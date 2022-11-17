【开放80级】仇深似海，道阻且长，不忘初心，再问前尘！

1、全新主线剧情

·全新任务

主线剧情继续推进；新增大量支线任务

·开放等级

魂力、英魂等级上限开放至80级

·全新地图

开放潮海镇、刘家集、响沙坡、浣纱河、河源郡、浮图大漠地图；补全枫林山路、白山、马岭山道地图；新增大量地图采集资源；新增大量野外宝箱

·新势力等级

开放百草堂-黄金等级，新增大量丹方及相应丹药，新增全新的永久属性丹及对应丹方

开放泰丰楼-黄金等级，新增大量食谱及相应料理

开放珍宝阁-黄金等级，新增大量古董及寻宝宝图

开放墨匠坊-黄金等级，宅邸可升级至4级，新增大量建筑图纸

·新城镇商会及商品

开放潮海镇、刘家集、河源郡城镇商会，新增大量全新商品

·新装备、野外套装

新增至80级的城镇装备及野外首领套装

·新灵兽派遣

开放响沙坡、浣纱河、浮图大漠地图的灵兽派遣

·新功法及功法残页

新增5本通用内功及对应功法残页

·其他内容

全新昆虫、全新鱼池及鱼类、新增白金宝箱及白金钥匙

2、全新世界事件

· 新增龙舟赛玩法、端午节日事件赛龙舟

增加渝谷初级龙舟赛、寒城中级龙舟赛、河源郡高级龙舟赛、上京城端午龙舟赛，玩家可以在相应城镇的小码头处找到龙舟赛事官员对话了解各个比赛的相关情况，赢得赛事会有价值不等的相关奖励。

3、调整及修复

·调整了邀月的一些功法

·调整了翻找柜子和吸收阵法的奖励

·修复部分剧情文本错误

《灵墟》制作组

2022年11月17日