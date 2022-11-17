Update(2022/11/17_10:00 A.M.~18:00 P.M.)

更新摘要：

這次更心的重點為：【戰場語音】、【百科】(於大廳頁面的右上角)、【優化列隊系統】、以及【新角色-魅兒】，

關於【百科】的部分，因為一次性的文本量有點多，如果有錯字或錯誤的條目還請多包涵(若能回報就更萬分感謝)；另外如果有希望新增的名詞解釋或說明也歡迎提出，有些尚缺的圖片以及內容我們都會盡快補上。

下次的更新會在12/1(期間若有較大影響的錯誤會進行hotfix)

『更新內容』：

※商城更新：

1.新增魅兒(角色、異色造型、表情、語音)。

2.新增飾品：喃蝸頭飾、喃蝸包包、不死龍頭套、不死龍翅膀、不死龍尾巴

※系統：

1.新增【戰場語音】，對戰中重要事件都將有語音播報。

2.新增【連殺系統】

3.優化英文翻譯內容

4.新增【百科】(在畫面的右上角，設定選項左邊)

5.移除收藏庫中的角色簡介(由百科中的介紹取代)

6.優化死鬥(3V3)配對機制，降低卡房的狀況

7.調整1V1與3V3列隊配對機制：列隊達2分鐘會用AI補缺至雙方隊伍(日後會可開關)

8.調整1V1與3V3列隊配對機制：現在新手玩家的前面幾場會是AI對手(會依勝敗差而有不同)

9.調整衝刺與墊步圖示：新增墊步圖示，原先墊步圖示移至衝刺

※遊戲模式相關：

1.優化AI行為以及新增名稱

※遊戲操作：

1.優化移動預測功能，現在移動相關的行為較不會出現卡頓或抖動的狀況

2.調整所有動作的優先層級 (現在取消動作的優先度會是：技能&墊步>一般攻擊&跳躍&防禦>一般移動)

※美術、UI、文本、聲音更新：

1.優化英文版文本的一些翻譯項目

2.修正艾茵文本的一些內容錯誤

3.修正【簡易招式表預設顯示】失效問題

4.修正自訂房間添加AI，AI頭像會缺失或錯誤的問題

5.修正無法顯示空投道具說明的問題

※遊戲性調整：

§角色：

1.新增英雄：「魂噬幽影」魅兒

「呃？要去哪裡？有吃的嗎？」

魅兒在小時候時，是流浪於阿爾尼亞的孤兒，流落至廢棄神廟遭不明靈魂寄生，之後與靈魂成為如同朋友般的存在。共生關係的一人一魂需要較多的能量，因此非常容易肚子餓。以偷竊或行搶維生，但除了偷食物也不會做出以外的壞事。在遇到依絲奈後成為旅伴，與她一同旅行。

在遊戲中，魅兒是遠程干擾型角色，擅長破壞敵方的戰鬥節奏，除了有著多變的遠程攻擊方式，更能製造各種行動限制相關的負面效果。

亞洛士：

1.修正遊戲內觀看招式表，會受到敵方亞洛士切換影響的問題

凱莫：

1.修正岩石類型的技能與火焰類型的技能攻擊時，爆炸造成的效果，著火→灼傷