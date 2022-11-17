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AutoChess of Gensokyo update for 17 November 2022

2.0.5 新增多人组队，平衡性调整

Share · View all patches · Build 9955363 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

维护时间：11.17 00:00-00:30

单位

小恶魔

  • 攻击力55/93/176→55/90/145

拉尔瓦

  • 生命值850/1553/2568→800/1400/2468，

铃仙

  • 分身时间3秒改4秒

永琳

  • 生命值650/1170/2306→750/1300/2500，最大蓝量减少10

辉夜

  • 蓝量60/140→40/120

四季

  • 三星每次将最多扔出四张悔悟之棒

蕾米

  • 现在镜像场技能也会有4秒冷却时间

寅丸星

  • 现在计算激光个数及伤害会算上自己

神奈子

  • 召出的御柱等级始终为1

  • 召出的死灵妖精等级始终为1
物品

西行妖的枝条

  • 重伤效果不再叠加

医生人偶

  • 现在是唯一效果

僧侣的降魔杵

  • 法力值减少10→8
羁绊

地灵

  • 爆炸伤害30%→25%

竹林

  • 回血时间4秒→3秒
  • 攻击力和法术加成15/20/45/75→20/30/50/80

  • 2级增加双抗25%→20%
其他
  • 新增组队打人机
  • 修正诹访子文本
  • 修正了虫子的技能伤害
  • 修复了白莲在技能施放时被打断会导致技能失效的问题

Changed files in this update

TouhouAutoChess Content Depot 1575711
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