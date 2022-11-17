2.0.5 新增多人组队，平衡性调整

维护时间：11.17 00:00-00:30
单位
小恶魔
- 攻击力55/93/176→55/90/145
拉尔瓦
- 生命值850/1553/2568→800/1400/2468，
铃仙
- 分身时间3秒改4秒
永琳
- 生命值650/1170/2306→750/1300/2500，最大蓝量减少10
辉夜
- 蓝量60/140→40/120
四季
- 三星每次将最多扔出四张悔悟之棒
蕾米
- 现在镜像场技能也会有4秒冷却时间
寅丸星
- 现在计算激光个数及伤害会算上自己
神奈子
- 召出的御柱等级始终为1
燐
- 召出的死灵妖精等级始终为1
物品
西行妖的枝条
- 重伤效果不再叠加
医生人偶
- 现在是唯一效果
僧侣的降魔杵
- 法力值减少10→8
羁绊
地灵
- 爆炸伤害30%→25%
竹林
- 回血时间4秒→3秒
- 攻击力和法术加成15/20/45/75→20/30/50/80
鬼
- 2级增加双抗25%→20%
其他
- 新增组队打人机
- 修正诹访子文本
- 修正了虫子的技能伤害
- 修复了白莲在技能施放时被打断会导致技能失效的问题
Changed files in this update