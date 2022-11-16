定期更新：游戏已支持英语

由于目前游戏更新速率放缓，更新内容会直接推送到正式版分支上（Beta与正式版相同）。

本地化



追加了对英语的支持。

追加了对俄罗斯语的支持（正在翻译中）。

优化了游戏内各处的文本排版以适应多种语言。

美术与界面

「历史详细」界面已重制。

更新了3张魔理沙的卡图与最终Boss的立绘

游戏性

「传送枪」不会出现在商店中。

「拥抱黑暗」的描述和实际效果更新，现在它会正确地把所有的目标卡牌设置为放逐；然后查看它们是否可以被降低费用至1/0，如果可以就设置费用。

「心花绽放」这一类判定敌人意图为攻击的卡牌，会把带有攻击伤害的符卡意图也视为有效目标。（比如敌人魔理沙的魔炮符卡）

错误修复

修复了上一个版本中，由于本地化工作而带来的问题：事件的选项文本错误地换行了。

修复了一个罕见的问题：「进入下一幕」按钮被快速的连点两次而直接从第一幕进入第三幕，现在增加了按钮的保护。

修复了水盘子的弹幕演出无法命中目标的问题。

修复了游戏记时的错误，以前记录的是在当前幕的时间。

不过已经产生的记录中，错误的游戏记时已无法恢复。

试图修复以下问题：火焰猫燐额外回合引爆怨灵导致的问题，怨灵以0血状态存活。

下一步计划

即将更新成就系统，最终Boss演出表现会完全重制。

琪露诺和绿色中立卡牌处于开发状态。

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