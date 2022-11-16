活字引擎3.3.3已更新！导出后文件损坏Bug正在修复中！

活字引擎3.3.3已更新！本次更新内容：

1.修复了某些设置下角色变暗后可能不会再次变亮的问题

2.修复了当在对话框设置界面选择不显示底图，然后不关闭活字引擎连续播放两次可能会播放失败的问题

顺便一提我最近收到了关于导出视频文件损坏的报告！这个Bug已经在修复中了，如果您能稳定的复现该Bug可以联系我！顺便一提损坏的视频有人说可以用视频修复软件来修好，我自己没有用过不太确定，我比较推荐的方法是开预览播放然后录屏，这样和使用内置导出的原理是完全一样的！总之谢谢大家——！！