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古剑奇谭网络版 海外版 update for 16 November 2022

《古剑奇谭网络版 海外版》11月17日更新维护公告

Share · View all patches · Build 9950755 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年11月17日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆列传调整

列传开放：

列传·风叶寄远·下

列传·大义灭亲

☆数值调整

修复了部分祝符配方不正确的问题。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组
2022年11月17日

Changed files in this update

古剑奇谭网络版 Content Depot 1541841
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古剑奇谭网络版 Exe Depot 1541842
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