《古剑奇谭网络版 海外版》11月17日更新维护公告

各位仙家弟子：
《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年11月17日05:30进行例行停机维护。
“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。
本次维护更新内容如下：
☆列传调整
列传开放：
列传·风叶寄远·下
列传·大义灭亲
☆数值调整
修复了部分祝符配方不正确的问题。
感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！
《古剑奇谭网络版 海外版》项目组
2022年11月17日
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各位仙家弟子：
《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年11月17日05:30进行例行停机维护。
“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。
本次维护更新内容如下：
☆列传调整
列传开放：
列传·风叶寄远·下
列传·大义灭亲
☆数值调整
修复了部分祝符配方不正确的问题。
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《古剑奇谭网络版 海外版》项目组
2022年11月17日
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