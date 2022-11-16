2022/11/16更新

更新日期:2022/11/16

计划明日凌晨更新

1.修复50级升级高级奖励：回合恢复护甲无效问题

2.修复50级升级高级奖励：修复回合回血属性无效问题

3.修复太祖剑升级效果无效问题

4.修复北冥神功吸取敌人正面buff失败的问题

5.修复降龙十八掌(可能会太厉害)

6.调整npc血量，再次降低10~30级低稀有度npc的血量，提高70级以上高品质npc的血量

7.调整妹子侍寝和继承的属性值，避免1级500多血出现,增多可继承的宝物数量

8.调整系列拳法数值buff，提高强度

9.优化三才枪配置,修复三才枪bug 修复四两拨千斤bug 新增高级精钢至地点特产

10.卡组编辑界面,编辑卡组多于21张牌时出战问题

11.招式打出时，不被克制就会显示招式名称