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逐鹿 update for 15 November 2022

1.6.16

Share · View all patches · Build 9939061 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

全面优化主城概念，根据历史和地理要素，不同的主城拥有不同的数值维度，且各具特色；
长安和洛阳将使用全新制作“京师”建模，带来更好的视觉效果；
府关港增加“守将”职位，可以开启主动攻击能力（1格）和提升反击效果；
增加可以使用鼠标右键执行返回和关闭的快捷功能；
增加探索“推荐”后还可以“推荐更多”的功能；
优化AI算法，AI势力主动登庸有所提升；
优化AI军队，行军中增加主动补给能力；
优化建立剧本时选择剧本配置的显示入口；
武将列览中增加奖赏和赠与的快捷方式；

Changed files in this update

Depot 1984721
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