全面优化主城概念，根据历史和地理要素，不同的主城拥有不同的数值维度，且各具特色；

长安和洛阳将使用全新制作“京师”建模，带来更好的视觉效果；

府关港增加“守将”职位，可以开启主动攻击能力（1格）和提升反击效果；

增加可以使用鼠标右键执行返回和关闭的快捷功能；

增加探索“推荐”后还可以“推荐更多”的功能；

优化AI算法，AI势力主动登庸有所提升；

优化AI军队，行军中增加主动补给能力；

优化建立剧本时选择剧本配置的显示入口；

武将列览中增加奖赏和赠与的快捷方式；