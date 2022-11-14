壬寅年光棍节更新（更新补丁025）

1、全面调整完善各职业数值

2、重新开放职业“弓箭手”，木头人修改为弓箭手职业，士兵不再拥有“虔诚信仰”技能

3、增加职业“教师”，教师能够使用强大的群体技能。

4、增加武器“教鞭”

5、修改了杨根的战斗图

6、修正了石狮堂80，97格子无法通行的BUG

7、增加烈士墓青砖建筑

8、职业方士改为法师，增加武器木龙角。

9、开局选择不同职业将有不同战斗图像，对默认的武术家图像进行了修改。目前已增加道士、法师的图像。

10、增加指挥官、弓箭手职业的图像

11、重绘大仙珏琳战斗图

12、增加了一批图标

13、在部分场景增加了地雷

14、增加了烈士墓的防空洞入口

15、修正钱雯雯战斗图丢失的BUG