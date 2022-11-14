1、全面调整完善各职业数值
2、重新开放职业“弓箭手”，木头人修改为弓箭手职业，士兵不再拥有“虔诚信仰”技能
3、增加职业“教师”，教师能够使用强大的群体技能。
4、增加武器“教鞭”
5、修改了杨根的战斗图
6、修正了石狮堂80，97格子无法通行的BUG
7、增加烈士墓青砖建筑
8、职业方士改为法师，增加武器木龙角。
9、开局选择不同职业将有不同战斗图像，对默认的武术家图像进行了修改。目前已增加道士、法师的图像。
10、增加指挥官、弓箭手职业的图像
11、重绘大仙珏琳战斗图
12、增加了一批图标
13、在部分场景增加了地雷
14、增加了烈士墓的防空洞入口
15、修正钱雯雯战斗图丢失的BUG
靖之元：东海 update for 14 November 2022
壬寅年光棍节更新（更新补丁025）
1、全面调整完善各职业数值
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