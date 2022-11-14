活字引擎3.2.2已更新！可以保持场上只有左右两个角色了！

活字引擎在Steam上线后已经以每两三天更新一个新版本的速度连续更新了14个版本了，但为什么第15个版本花了这么久呢？因为我最近疲于处理开盒、网暴、造谣的事情，如果你感兴趣的话可以搜索我的微博“狸子Neazle”，如果你因为他们造谣的内容而感到困惑，那你可以直接来问我。如果你想支持我，最直接的方法是给活字引擎在Steam上打个好评，非常感谢！

那这里就不再赘述更多题外话了！接下来的是本次更新内容：

1.现在的角色设置功能升级了！你可以设置当新角色上场时是所有老角色都会退场，还是只有同一边的角色会退场，还是什么都不会发生，让你自己手动控制角色退场的过程。有了这个新功能，大家就可以方便的实现场上全程只有一左一右两个角色的视频需求了！

2.修复了角色更换立绘图片文件时立绘文件可能不会立刻更换，需要重启才能生效的问题。

3.修复了在项目名中带一些特殊符号时可能导致活字引擎无法正常使用的问题，现在项目起名时会禁止使用这些特殊符号了。

4.微软已经修复了Windows系统与Azure不兼容的Bug，请大家将自己的Win10/Win11升级至最新版！活字引擎内的文字提示也随之更新了！