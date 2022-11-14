11月14日修复补丁：BOSS难度调整

周末的时候许多勇书的玩家都反馈更新升级系统之后，BOSS难度过高的问题，今天我们做了紧急修复。
顺带透露，本周末的定期更新又将会加入新的东西，是关于纹章系统的更新，玩家将会更顺利的构建BD，敬请期待。
以下是今日的更新内容：
调整
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勇者转职等级由原来的9级调整至8级
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所有勇者的初始生命值上调
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金币产出提高
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勇者升级时刷新属性选项的金币量减少
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BOSS战斗的回合数增加
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BOSS-恶龙的战斗地图加入了岩浆地形
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BOSS-恶龙的纹章“龙怒”重做
原效果：回合结束时，每有一个燃烧单位，自身的战斗伤害+50%并获得少量生命恢复
改为：回合开始时，每有一个敌方携带燃烧，随机释放一次自身技能（本次释放不计入冷却）
但因为新版“龙怒”需要适配给所有的勇者，工作量比较大，所以暂未开放新版“龙怒”纹章的爆出，预计在本周内会开放。
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BOSS-恶龙的血脉【混沌之体】删除，【龙之血脉】替换为【岩浆之体】
效果：拥有岩浆地形时，回合结束时获得少量生命回复
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热度11下，BOSS-恶龙的睡眠机制，由全属性+2下调至+1
（这个下调只是暂时的，本周内会重做一个更好玩的睡眠机制）
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BOSS-毒虫的血脉【蛊虫血脉】调整
原效果：免疫中毒
改为：燃烧和中毒伤害减半
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BOSS-毒虫的技能“深渊之口”的伤害由120%降低至80%，所带来的护盾收益下调，由固定30点护盾量变为获得1次护盾
（PS：1次护盾的获取量=自身防守属性）
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大部分BOSS的属性值有所调整
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生命池-传说纹章【善变】的随机生命值变化由10~30提升至15~40
【善变】与【亢奋】合成的双重纹章【双·千金四两】随机生命值变化由10~40提升至15~50
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噩梦纹章【狂轰滥炸】的上限降低
原效果：看破攻击时，只要敌方没有格挡/闪避，就会一直进行连击
改为：看破攻击时，只要敌方没有格挡/闪避，就会进行追击（至多2次）
BUG修复
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修复了生命池-稀有纹章（蓝）【靠山】不触发的BUG
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修复了噩梦纹章（红）【幸运7】会在物理勇者携带时加成到魔法属性的BUG（反之同理）
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修复了传说纹章（橙）【天神下凡】、噩梦纹章（红）【幸运7】所带来的属性加成，勇者相互替换纹章时会丢失的BUG
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修复了魔防池-史诗纹章（紫）【治愈光辉】的生命恢复使用的是被恢复者的魔防属性的BUG
（纹章的描述是：为队友进行生命恢复，所以现在改为使用纹章携带者的魔防属性了）
Changed files in this update