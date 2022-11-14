【稳定版本0.9.1.189/测试版本0.9.2.526】11.14更新公告

特别提醒：
目前渡劫飞升尚未完整制作完成，所以在稳定版中暂未开放，可以切换到测试分支体验。
优化：
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浪方剧情奖励优化
我们对在化神期前和化神期后击杀浪方后前往龙宫的奖励做出了区分。
现在化神期前可以获得4点仙性，化神期后可以获得2点悟道点。
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优化了NPC物品信息缺失后的处理方式
现在对mod取消订阅后，如果NPC物品列表中的存在已取消订阅的mod中的物品，会被直接移除，以避免因此导致的各种bug。
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优化了存档和采集的冲突关系
尝试解决采集时卡住的bug，现在存档状态中无法采集了。
Bug修复：
- 修复了裂冰诀生效时会额外叠加次数的bug
- 修复了NPC使用五行多段技能时会出现报错的问题
- 修复了扰魂术会导致玩家回合无法正常开始的bug
- 修复了龙族变身会导致战斗卡死的bug
- 修复了焦飞是水灵根的bug
- 修复了风雨楼加移速的那个人阶功法移速部分不生效的bug
- 修复了酆都鬼域再次释放时会触发阵法的太极，同时还会触发奇门遁甲录的bug
- 修复了一些神通功法配置错误的bug
- 修复了一些文案错误
今日碎碎念：
周末的bug真恐怖啊（望天
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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或者官方QQ群里找管理或者到论坛发帖。
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