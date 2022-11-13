・「配備するだけで発動」タイプの探偵道具の、撮影して発動するタイプの効果コストを修正。＋値が高ければ使いやすくなる傾向になりました。
・右近、または左近が探偵道具の効果で「出現しない被写体」に設定された際、出現しないにも関わらず連動して「天変地異」が出現する不具合を修正
・試作スーツの能力が「配備するだけで発動」タイプでないにも関わらず自動的に発動する不具合の修正
・試作スーツの能力が発動しないことがある不具合の修正
・「苦痛」「終焉」の回廊は条件を満たさない限りAMでループし続けるという仕様に関する不具合の修正
Photogenic Minds : Identity update for 13 November 2022
アップデート 22/11/13
・「配備するだけで発動」タイプの探偵道具の、撮影して発動するタイプの効果コストを修正。＋値が高ければ使いやすくなる傾向になりました。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update