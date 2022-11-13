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Photogenic Minds : Identity update for 13 November 2022

アップデート　22/11/13

Share · View all patches · Build 9927039 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

・「配備するだけで発動」タイプの探偵道具の、撮影して発動するタイプの効果コストを修正。＋値が高ければ使いやすくなる傾向になりました。
・右近、または左近が探偵道具の効果で「出現しない被写体」に設定された際、出現しないにも関わらず連動して「天変地異」が出現する不具合を修正
・試作スーツの能力が「配備するだけで発動」タイプでないにも関わらず自動的に発動する不具合の修正
・試作スーツの能力が発動しないことがある不具合の修正
・「苦痛」「終焉」の回廊は条件を満たさない限りAMでループし続けるという仕様に関する不具合の修正

Changed files in this update

Depot 2074912
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