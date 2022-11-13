アップデート　22/11/13

・「配備するだけで発動」タイプの探偵道具の、撮影して発動するタイプの効果コストを修正。＋値が高ければ使いやすくなる傾向になりました。

・右近、または左近が探偵道具の効果で「出現しない被写体」に設定された際、出現しないにも関わらず連動して「天変地異」が出現する不具合を修正

・試作スーツの能力が「配備するだけで発動」タイプでないにも関わらず自動的に発動する不具合の修正

・試作スーツの能力が発動しないことがある不具合の修正

・「苦痛」「終焉」の回廊は条件を満たさない限りAMでループし続けるという仕様に関する不具合の修正