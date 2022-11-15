俠之道正式版上線更新公告

各位玩家們好，不好意思讓各位玩家久等了，在本次更新中，我們為戰鬥中的角色實裝了戰鬥中的語音，並為早先許多重複使用的招式圖標進行新繪和補足，在錄製的安排和實裝上花了比較多的時間，深感抱歉，也希望本次的更新能為各位玩家體現更加鮮活的角色形象。

此外，團隊也決定在本次更新後正式脫離搶先體驗階段，轉為正式版，隨著正式版的更新，俠之道也會開展為期一周的七折優惠，非常感謝各位玩家這三年來不離不棄的支持與指教，團隊全體成員才能堅持不懈，持續開發打磨。今後團隊將繼續為俠之道進行維護，並籌備後續的相關規劃，也希望大家能夠繼續支持我們，謝謝大家。

以下為本次更新的主要項目:

[新增]戰鬥人物語音，開啟角色狀態介面後將會播放角色語音，主角語音會根據俠道值有所變化，隊友角色在好友階段達到七階時將解鎖新語音，此外部分角色在特定戰鬥會播放相應語音

[新增]系統選單調整語音聲音大小選項，在最大語音音量下建議搭配50%音樂音量遊玩

[新增]工作人員名單更新配音老師

[新增]角色招式圖標補足更新

[修正]部分場景穿牆問題

[修正]部分角色狀態介面缺漏敘述補足

[修正]部分對白文本錯誤

[修正]鍾若昕六階演出動畫錯誤問題

[修正]鍾若昕七階戰鬥殘血重複觸發事件BUG

[修正]蕭芊菱出遊站位錯誤問題

[修正]第二年端午包粽大賽特定分支未能回到養成模式的問題

[修正]修正上官家宴戰鬥前演出主角飄移問題

[修正]第一年湖畔返鄉唐三長頭像錯誤

[修正]追擊目標判定排除攻擊者，修正攻擊者誤傷自身的問題