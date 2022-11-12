本次版本进行了重大更新，包括但不限于：
1.角色双装饰品改为1鞋子1装饰品，且游戏后期装饰品槽可以无限扩建
2.小地图增加边界轮廓，路线更加清晰，大地图的上下左右移动键位不再反直觉
3.按A键可以查看历史对话记录了
4.主线角色身上会设置感叹号，地图传送位置将会设置箭头，让你不再迷路
5.御魂，可以在角色装备时升级了！！！
6.钓鱼不用再一个劲狂按，变成自动滑块移动，找准时间按下确认来结算
7.角色长对话时增加电影效果！
8.其他若干优化
并且游戏第四章也已发布。
另外，由于此版本为重大版本，以往的存档将无法使用，故在存档1设置了第三章结尾的存档供老玩家使用。
求闻编年史 ～ Gensokyo Recollection update for 12 November 2022
11.12第四章重大更新版本
本次版本进行了重大更新，包括但不限于：
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Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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