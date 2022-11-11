11月11日更新：勇者升级系统

Hi！勇书的玩家们~又见面了！我是你们的制作人Gtc
如上周的更新中提到的那样，我们最近一直在大刀阔斧的革新《勇者之书》的系统！
顺带一提，本周的更新内容我本人非非非非常喜欢！包括我们整个制作组也玩的很开心~
它脱离了以往勇书的固定框架，朝着一个更新更自由的方向去了……
以下是本次更新内容：
系统：
- 添加了全新的升级系统，战斗或者其他房间都会获得“经验宝珠”，它可以给你的勇者升级！然后！选择自己喜欢的属性加点，打造自己的DIY勇者吧！它将会与我们的纹章系统产生奇妙的化学反应~
（设置-帮助中新增：“强化勇者”）
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删除了原有的战斗奖励3选1盲选翻牌的玩法，变为直接获取所有战斗奖励
（原本翻牌可以获取的派系能量资源删除，现在变为勇者升级时就会获得自身派系能量+1，所以妈妈再也不用担心我的技能没办法升星了！）
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商店房间现在不会出售果实了，而是改为出售“经验宝珠”
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神秘事件的“鲜血契约”现在不会获得临时属性加成了，而是改为获得“经验宝珠”
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宝箱中不会获得派系能量了，而是改为获得“经验宝珠”
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战斗胜利时选择纹章的界面现在可以查看纹章图鉴了
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热度模式下相关敌方的词条有所调整
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通用天赋-冒险中的【天眼通】删除
替换为【突破界限】：开放等级上限至25级
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通用天赋-运气中的【镇店之宝】删除
替换为【命运恩赐】：勇者升级时更稀有的属性选项概率提升3/6/9
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牧师天赋【神圣祝福】删除
替换为【驱散之风】：每回合开始时，自动驱散一个自身或周围友方的异常状态
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异常状态-易伤、增益效果-坚硬/荆棘，现在可以叠加到10层了
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增益效果-荆棘的效果改为触发时会一次性消耗所有层数
技能：
拥有了升级加点系统后，我们发现圣职的技能“圣灵之力”能够叠加基础属性的功效成为了升级系统现在最大的阻力，为了清除障碍，我们不得不重做了这个技能，使其用更具有策略的为团队进行增益。
- 圣职者-高阶技能“圣灵之力”重做
原效果：
- 强化一名友方，使其全属性+2（持续2回合）并获得2层自愈
- 强化一名友方，使其全属性+3（持续2回合）并获得3层自愈
- 强化一名友方，使其全属性+3（可叠加）并获得5层自愈
改为：
- 为我方单位选择一种强化：造成的伤害+30%并获得3自愈/受到的伤害-30%并获得3自愈（持续2回合）
- 为我方单位选择一种强化：造成的伤害+40%并获得4自愈/受到的伤害-40%并获得4自愈（持续2回合）
- 为我方单位选择一种强化：造成的伤害+50%并获得1攻势6自愈/受到的伤害-50%并获得1不染6自愈（持续2回合）
为了让暗影前期能拥有更强的闪避率，我们直接为他提升了闪避率而不是速度，好处是前期的闪避显著提升，坏处是不能再与传说纹章“诸神黄昏”匹配了！我非常难受！
* 暗影行者-高阶技能“暗夜游走”调整
原效果：
- 进入暗影形态，速度提升30%，所有伤害必定暴击但暴击伤害减少25%，生命值减少时会退出暗影形态
- 进入暗影形态，速度提升40%，所有伤害必定暴击，生命值减少时会退出暗影形态
- 进入暗影形态，速度提升50%，所有伤害必定暴击且暴击伤害提升50%，生命值减少时会退出暗影形态
调整为：
- 进入暗影形态，闪避率提升20%，暴击率/暴击伤害提升30%，生命值减少时会退出暗影形态
- 进入暗影形态，闪避率提升30%，暴击率/暴击伤害提升50%，生命值减少时会退出暗影形态
- 进入暗影形态，闪避率提升30%，所有伤害必定暴击且暴击伤害提升100%，生命值减少时会退出暗影形态
猎人玩家们！更新升级系统最大的受益者来了！现在的“动物伙伴”能随着主人的等级提升而变得强大！我们为此还制作了3级动物伙伴的更强大血脉！
* 猎人-高阶技能“动物伙伴”调整
原效果：
- 在临近范围随机召唤一只动物伙伴参战
- 在临近范围随机召唤一只带有特殊血脉的动物伙伴参战
- 在临近范围随机召唤一只带有特殊血脉的强力动物伙伴参战
调整为：
- 随机召唤一只与自身相同等级的动物伙伴
- 随机召唤一只与自身相同等级的并带有血脉的动物伙伴
- 随机召唤一只与自身相同等级的并带有强大血脉的动物伙伴
纹章
稀有纹章（蓝）：
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新增生命池纹章“靠山”
- 回合结束时，拥有建筑物地形，获得1荆棘
- 回合结束时，拥有建筑物地形，获得2荆棘
- 回合结束时，拥有建筑物地形，获得3荆棘
史诗纹章（紫）：
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增强生命池纹章“铜制鳞片”
原效果：
- 受到伤害后，获得2荆棘
- 受到伤害后，获得4荆棘
改为：
- 受到伤害后，获得3荆棘
- 受到伤害后，获得5荆棘
双重纹章：
- 新增双重纹章“双 · 异度之躯”：每当敌方被施加异常状态/对异常状态敌方造成战斗伤害都会随机获得一个增益效果，且对异常状态的敌方战斗伤害提升40%
- 删除双重纹章“双 · 缠丝绕指”
Changed files in this update