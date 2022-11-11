11月11日更新：勇者升级系统

Hi！勇书的玩家们~又见面了！我是你们的制作人Gtc

如上周的更新中提到的那样，我们最近一直在大刀阔斧的革新《勇者之书》的系统！

顺带一提，本周的更新内容我本人非非非非常喜欢！包括我们整个制作组也玩的很开心~

它脱离了以往勇书的固定框架，朝着一个更新更自由的方向去了……

以下是本次更新内容：

系统：

添加了全新的升级系统，战斗或者其他房间都会获得“经验宝珠”，它可以给你的勇者升级！然后！选择自己喜欢的属性加点，打造自己的DIY勇者吧！它将会与我们的纹章系统产生奇妙的化学反应~



（设置-帮助中新增：“强化勇者”）

删除了原有的战斗奖励3选1盲选翻牌的玩法，变为直接获取所有战斗奖励

（原本翻牌可以获取的派系能量资源删除，现在变为勇者升级时就会获得自身派系能量+1，所以妈妈再也不用担心我的技能没办法升星了！）

商店房间现在不会出售果实了，而是改为出售“经验宝珠”

神秘事件的“鲜血契约”现在不会获得临时属性加成了，而是改为获得“经验宝珠”

宝箱中不会获得派系能量了，而是改为获得“经验宝珠”

战斗胜利时选择纹章的界面现在可以查看纹章图鉴了

热度模式下相关敌方的词条有所调整

通用天赋-冒险中的【天眼通】删除

替换为【突破界限】：开放等级上限至25级

通用天赋-运气中的【镇店之宝】删除

替换为【命运恩赐】：勇者升级时更稀有的属性选项概率提升3/6/9

牧师天赋【神圣祝福】删除

替换为【驱散之风】：每回合开始时，自动驱散一个自身或周围友方的异常状态

异常状态-易伤、增益效果-坚硬/荆棘，现在可以叠加到10层了

增益效果-荆棘的效果改为触发时会一次性消耗所有层数

技能：

拥有了升级加点系统后，我们发现圣职的技能“圣灵之力”能够叠加基础属性的功效成为了升级系统现在最大的阻力，为了清除障碍，我们不得不重做了这个技能，使其用更具有策略的为团队进行增益。

圣职者-高阶技能“圣灵之力”重做

原效果：

强化一名友方，使其全属性+2（持续2回合）并获得2层自愈

强化一名友方，使其全属性+3（持续2回合）并获得3层自愈

强化一名友方，使其全属性+3（可叠加）并获得5层自愈

改为：

为我方单位选择一种强化：造成的伤害+30%并获得3自愈/受到的伤害-30%并获得3自愈（持续2回合）

为我方单位选择一种强化：造成的伤害+40%并获得4自愈/受到的伤害-40%并获得4自愈（持续2回合）

为我方单位选择一种强化：造成的伤害+50%并获得1攻势6自愈/受到的伤害-50%并获得1不染6自愈（持续2回合）

为了让暗影前期能拥有更强的闪避率，我们直接为他提升了闪避率而不是速度，好处是前期的闪避显著提升，坏处是不能再与传说纹章“诸神黄昏”匹配了！我非常难受！

* 暗影行者-高阶技能“暗夜游走”调整

原效果：

进入暗影形态，速度提升30%，所有伤害必定暴击但暴击伤害减少25%，生命值减少时会退出暗影形态

进入暗影形态，速度提升40%，所有伤害必定暴击，生命值减少时会退出暗影形态

进入暗影形态，速度提升50%，所有伤害必定暴击且暴击伤害提升50%，生命值减少时会退出暗影形态

调整为：

进入暗影形态，闪避率提升20%，暴击率/暴击伤害提升30%，生命值减少时会退出暗影形态

进入暗影形态，闪避率提升30%，暴击率/暴击伤害提升50%，生命值减少时会退出暗影形态

进入暗影形态，闪避率提升30%，所有伤害必定暴击且暴击伤害提升100%，生命值减少时会退出暗影形态

猎人玩家们！更新升级系统最大的受益者来了！现在的“动物伙伴”能随着主人的等级提升而变得强大！我们为此还制作了3级动物伙伴的更强大血脉！

* 猎人-高阶技能“动物伙伴”调整

原效果：

在临近范围随机召唤一只动物伙伴参战

在临近范围随机召唤一只带有特殊血脉的动物伙伴参战

在临近范围随机召唤一只带有特殊血脉的强力动物伙伴参战

调整为：

随机召唤一只与自身相同等级的动物伙伴

随机召唤一只与自身相同等级的并带有血脉的动物伙伴

随机召唤一只与自身相同等级的并带有强大血脉的动物伙伴

纹章

稀有纹章（蓝）：

新增生命池纹章“靠山” 回合结束时，拥有建筑物地形，获得1荆棘 回合结束时，拥有建筑物地形，获得2荆棘 回合结束时，拥有建筑物地形，获得3荆棘



史诗纹章（紫）：

增强生命池纹章“铜制鳞片”

原效果： 受到伤害后，获得2荆棘 受到伤害后，获得4荆棘



改为：

受到伤害后，获得3荆棘

受到伤害后，获得5荆棘

双重纹章：