测试分支更新日志：22-11-11

修复错误：

1.修复在产业界面过月战斗结束后左侧建筑列表报错的BUG

2.修复产业规划导致左侧建筑列表偶尔报空的BUG

3.修复在产业界面传剑左侧建筑列表报错的BUG

4.修复使用仓库的毒物淬毒时报错的BUG

5.修复村民名册详细信息界面村民的工作状态显示错误的BUG

6.修复打开太吾持有道具界面在多选后会显示喜恶的BUG

7.修复对同道转赠、拿取时显示了批量操作按钮的BUG

8.修复批量拆解时报错、工具不显示、有工具但物品提示缺少工具的BUG

9.修复秘闻公开时，部分秘闻关联人物的心情、好感未变化的BUG

10.修复秘闻公开时，部分名誉未添加、添加错误的BUG

11.修复兵器的命中影响为负数时，也会受到发挥度影响的BUG，负数的命中影响不会随兵器的发挥度变化

12.修复兵器、护具的命中、化解影响为负数时受到的精制加成也为负数的BUG

13.修复战斗中伏虞剑的剪影的剑格方向错误的BUG

14.修复秘闻中物品Tips会显示耐久和重量的BUG

15.修复各类拥有第二阶段战斗的敌人在转换阶段后，仍会受到追击的BUG

16.修复未婚而身怀六甲以后不能再结婚的BUG

17.修复服食栏位已满的NPC被毒害时，因为太饱了吃不下毒药导致过月报错的BUG

18.修复经营建筑中已经派了3个资质一般的村民，点击快速派遣没有选择最优解更新经营人员的BUG

19.修复过月外道袭击时关押外道可能报错的BUG

20.修复市集可出售道具的筛选规则错误的BUG

新增内容：

1.实装欠恩失义系统：

1.1.欠恩失义在一定程度上，表达着玩家与太吾世界中各种人物的恩恩怨怨（目前主要是物质上的，在后续的更新中，还会记录更多非物质方面的）

1.2.当玩家从人物处拿取或者夺取各种资源、物品时，玩家的行为，便会产生欠恩失义

1.3.欠恩失义会降低人物对玩家的好感上限，如果玩家无法偿还这些欠恩失义，人物将不会再爱玩家（所以爱会消失对不对？）

1.4.如果玩家对人物有欠恩失义，在人物的好感信息旁边，便会显示查看欠恩失义的按钮，点击该按钮，便可查看具体的欠恩失义内容

1.5.欠恩失义的类型分为两种，其中“宿怨积仇”类型的欠恩失义为累积型，“未解之恨”类型的欠恩失义为条目型 1.5.1.宿怨积仇可通过零散的恩惠予以消除，比如送给对方1银钱，便会消除1点宿怨积仇 1.5.2.而未解之恨，则需要通过一次性不低于条目数值的恩惠才能逐条消除，比如拿取了对方一件神一品的物品产生的未解之恨，也只有还给对方一件相当的神一品的物品才能消除 1.5.3.当然，如果一次性给予极大的恩惠，也是可以消除多项欠恩失义的，且如果在消除了未解之恨后，恩惠还有剩余，但又不足以或不需要消除剩下的未解之恨，便会用来消除宿怨积仇



2.新增秘闻要挟互动：

2.1.当玩家对一个人物使用了对方不想被公开的秘闻，且对方希望玩家为其保守秘密时，玩家可以选择趁势要挟，帮助对方了解到做“坏事”的代价，从而吸取教训，改邪归正

2.2.通过趁势要挟，玩家可以要求对方： 2.2.1.给予玩家各类资源、物品 2.2.2.给予玩家技艺、功法藏书 2.2.3.也可以要求对方给予玩家门派支持 2.2.4.甚至是要求对方与某人无视部分结成关系的条件结成某些关系，或要求对方与某人解除某些关系（你们该不会想要某人拜三岁小孩为义父母吧，不会吧……）

2.3.在判断对方是否会同意玩家的要求时，不同身份的人物以及不同的秘闻会有不同的难度，过度的要求通常是不会成功的，玩家与人物的好感，甚至是玩家的名誉等，都是玩家的要求是否能够被对方接受的因素

2.4.对于性情温和而善良的太吾而言，这样帮助对方的方式可能显得有些极端，因此，在后续的更新中，我们还会陆续实装以规劝等温和的方式帮助对方改邪归正的互动内容

3.实装战斗招架系统：

3.1.招架是指在面对兵器攻击时，防御者以兵器对抗进攻者的能力

3.2.招架的作用：根据防御者兵器的类型、品级的不同，招架可以抵消进攻者以兵器攻击对防御者造成的一半外伤、内伤、失神、重创标记，而变招攻击、反击攻击、摧破功法则可以直接越过敌人的招架能力攻击敌人 3.2.1.兵器能够抵御的外伤、内伤的标记的数量，会随着兵器的内、外功比例变化 3.2.2.兵器能够抵御的标记的数量会受到“兵器发挥度”的影响

3.3.招架的发动、打破、结束： 3.3.1.发动：招架能力会在防御者受到兵器攻击时自动启动 3.3.2.打破：如果招架抵消的战败标记超过了招架能承受的任一标记类型的上限，招架将被打破，招架被打破时，招架抵消的战败标记，会被结算为一定数量的战败标记立即施加给防御者，如：抵消的外伤、内伤标记会被结算成重创标记 3.3.3.结束：如果招架没有被打破，招架能力会在进攻者的一轮攻击（首次攻击以及后续的最多5次追击）后自动结束，这时防御者不会受到任何额外的影响

3.4.招架的间隔：招架结束时，招架能力在一段时间内将无法再启动，间隔时间的长短，取决于招架结束时，本轮招架共抵消了多少战败标记

3.5.招架系统的关联调整： 3.5.1.兵器的追击几率大幅增加且会受到“兵器发挥度”的影响，根据兵器的类型不同，兵器的基础追击几率由原本的6%至36%，调整为30%至100%（该几率仅针对首次追击的发动几率而言，追击几率会基于首次追击的发动几率随着追击次数递减） 3.5.1.1.追击几率的大幅增加，能令进攻者即便使用伤害较低的轻型兵器，也有可能通过一轮高追击的多次进攻，累积出可观的伤害，打破防御者的招架 3.5.1.2.另一方面，通过更频繁的追击，进攻者能够更快地获取施展摧破功法所需消耗的式、架势，加快摧破功法的施展准备 3.5.1.3.攻势消耗高的兵器，虽然在追击几率上不占优势，但每一次攻击获得的架势将远高于攻势消耗低的 兵器，并可以通过自身更高的攻击加值帮助摧破功法打出更高的伤害 3.5.1.4.追击次数的增多，能更完整的表现出五段追击的连续攻击动画，兵器攻击更加赏心悦目了 3.5.2.兵器获取变招机会的速度大幅增加且会受到“兵器发挥度”的影响，根据兵器的类型、品级的不同，兵器的基础变招速度由原本的每次10%，调整为每次7%至30% 3.5.2.1.可以利用更多的变招来避开难以击破的招架 3.5.2.2.目前变招的操作并不方便，在后续的更新中，我们会努力优化变招的快捷操作

3.6.人物在攻击蓄力、移动蓄力、动作进行、护体防御、施展功法的过程中，无法进行招架

3.7.作为对战斗影响极其重大的系统，战斗招架系统在后续的更新中还会不断的调整和优化

3.8.招架的音效还蛮好听的！

4.实装奇异的木人系统：

4.1.当玩家与任意紫竹化身的好感达到“热忱”，在过月时，便会收到一份特殊的礼物：一个奇异的木人会出现在练功房中

4.2.玩家可以与练功房中的木人进行实战，检验自己的功力，或仅仅只是获取一些历练

4.3.玩家可以在世界侵袭进度的限制范围内，自行设置木人的精纯水平，以进行不同难度的试炼

4.4.但是，由于制造这些奇异木人的神秘人的技艺似乎仍未达到化腐朽为神奇的境界，这些木人的力量来源所潜藏的执念，仍会在战斗时被激发出来，从而令与其战斗玩家受到严重的损伤，还请谨慎与这些木人进行战斗

5.实装仓库的“公库”、“饲槽”分页：

5.1.存放在公库中的物品，结合新增的自动上货功能，可用于给开启了自动上架选项的经营类建筑自动提供货品

5.2.存放在饲槽中的物品，会自动提供给元鸡食用，当元鸡的心情下降至50%以下时，元鸡便会自行食用饲槽中的物品，且会根据缺失的心情食用最恰当的物品，以达到不时不食、不暴食、七分饱的健康饮食状态

5.3.在后续的更新中，我们还会继续扩展公库的利用规则，如：公库中的物品可供太吾村民自行取用等

6.实装自动上货功能：

6.1.可将希望通过产业中的经营建筑出售的物品存放于仓库的“公库”中，成为一名逍遥快活的甩手掌柜

6.2.如果经营建筑开启了自动上货且有人经营，每次过月，经营者会自动从仓库的“公库”中搬运物品放上货架

6.3.如果有多个会贩卖同一类型物品的经营建筑存在，“公库”中的物品会优先上架至预期售价最高的建筑中

7.优化经营建筑的一键派遣规则，增加不同的派遣模式：

7.1.通过勾选不同的选项，一键派遣和自动工作会自动选择符合所勾选的规则的人物进行工作

7.2.“重视效率”规则，即以最快能完成一次工作为目标自动派遣合适的人物进行工作

7.3.“重视成果”规则，即以能获取最大的收益、使建筑的效果发挥到最大为目标自动派遣合适的人物进行工作

7.4.部分仅需要效率或仅需要成果的建筑将不会出现派遣模式的选择

8.优化产业系统中新建、扩建、拆除功能一键派遣的规则，会按耗时最短、安排人数最少的规则自动派遣工作的人物

9.对人物族谱界面进行了重制，使得人物族谱界面更加美观和清晰

10.仓库新增批量操作功能，可如同在行囊中一样批量修理、拆解、丢弃物品

11.移除了界面右下角的地格名称和说明信息，因其与地格浮动信息作用重复，而地格浮动信息在使用上更为方便

12.因为需要对战斗结束时、较艺结束时触发的灵光一闪做出重制，在本次更新中，暂时关闭了战斗结束时触发研读书籍的灵光一闪功能

游戏优化更新：



