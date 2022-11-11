【稳定版本0.9.1.188/测试版本0.9.2.525】11.11更新公告

特别提醒：
目前渡劫飞升尚未完整制作完成，所以在稳定版中暂未开放，可以切换到测试分支体验。
优化：
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锈渍铁剑优化
现在符器和法器品阶的铁剑可以直接造成伤害了。
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优化了关于弃置灵气的引导
现在在战斗中首次需要弃置灵气时会跳出引导指引如何弃置灵气。
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优化了武陵城初始剧情和部分引导
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优化了突破前的文案
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优化了游戏开始加载时的小动画
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替换了部分旧装备的图标
Bug修复：
- 修复了风雨楼杀手任务中无法找到黑木老魔的bug
- 修复了玄冰凝骨术给敌方的免疫霜冻bug会持续到下回合开始的bug
- 修复了无法在倪府客房休息的bug
- 修复了涅槃诀无法正常生效的bug
- 修复了元婴龙族战斗时变回龙身失败的bug
- 修复了妖兽战场形象大小错误的bug
- 修复了各种剧情和对话中对玩家的称呼错误的bug
- 修复了徐凡事件可以无限触发的bug
- 修复了一些文案错误
今日碎碎念：
如果没出什么意外的话，这周应该是出意外了。
原定于本周更新的内容进入了难产阶段，以目前的完成度暂时无法放出来，可能还要回去再憋那么一会儿。（趴在地上翻滚着溜
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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到QQ频道或者官方QQ群里找管理或者到论坛发帖。
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觅长生-沃焦山（官方27群）：712692344
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