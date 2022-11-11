《生死狙击2》11月11日不停服更新

亲爱的狙友们：

我们已通过不停服热更新推送了最新版本，更新包大小预计为143MB。本次更新不影响在线的玩家，不影响登录功能，游戏运行中的玩家可退出游戏后重启客户端即可获取更新。具体更新内容如下：

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BUG修复

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修复部分原因导致的卡开镜问题

修复低画质时燃烧弹的火焰在岁星计划地图中不显示的问题

感谢狙友们对《生死狙击2》的支持！给狙友们带来的不便，敬请谅解！

《生死狙击2》项目组

2022年11月11日