锵锵！云存档功能上线啦！

玩家现有的存档会自动保存成云存档，如果有存档相关的问题也可以进Q群咨询~

其他事宜：

修复了独眼忍复制技能在没有人可复制时会导致对局卡住的bug

新增两名使徒：襄儿，黑袍

增强了使徒：郭大侠，小龙女

尝试修复武侠世界卡死的bug

修复淑女心法、剃、意识封闭术、最强圣体、爱喝兽奶、狠人特性这几个技能属性增强不生效的bug

目前我们正在筹划新的世界，敬请期待~

QQ交流群：781241501