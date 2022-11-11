 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

无限投影 update for 11 November 2022

云存档上线！

Share · View all patches · Build 9914717 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

锵锵！云存档功能上线啦！

玩家现有的存档会自动保存成云存档，如果有存档相关的问题也可以进Q群咨询~

其他事宜：
修复了独眼忍复制技能在没有人可复制时会导致对局卡住的bug
新增两名使徒：襄儿，黑袍
增强了使徒：郭大侠，小龙女
尝试修复武侠世界卡死的bug
修复淑女心法、剃、意识封闭术、最强圣体、爱喝兽奶、狠人特性这几个技能属性增强不生效的bug

目前我们正在筹划新的世界，敬请期待~
QQ交流群：781241501

Changed files in this update

Depot 1848132
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link