双十一活动

∷双十一所有龙币商城7折一周

∷龙币商店刷新调整为古币刷新

∷双十一开启一周的【双倍古币】

∷双十一开启一周的【双倍角色经验】

∷双十一开启一周的每日胜利送耀币活动

商城更新

∷陆晓萌新皮肤【江南之兰】加入龙币商城

∷金铃新皮肤【净世白莲】加入龙币商城

∷金铃增加新武器皮肤【十二品白莲】加入龙币商城

∷锦衣卫新武器皮肤【黑曜剑】加入耀币商城

∷都统新武器皮肤【黑曜斧】加入耀币商城

∷冒险者新背包【C4】加入耀币商城

∷耀币商城刷新时间缩短为4小时

游戏内容调整

∷金铃增加新道具【风爆铃】，可以吹飞身边所有金铃，并在落点爆炸，吹飞后的金铃有一定几率损坏

∷柳成默认的消耗体力进行急跑，调整为专属道具的按住效果

∷柳成专属道具增加新的分支效果：友情一击，可以将其它冒险者踹飞一定距离

∷柳城天赋【疾跑】取消额外消耗体力的效果

∷击倒主角光环状态下的冒险者守墓人随机获得增强BUFF

∷匹配系统优化，降低匹配到高段位对手的几率

∷对讲机内容根据大家的建议调整为更方便沟通的内容

∷部分无法完成的得分相关任务修复

∷教堂地图楼梯无敌点修复

∷鬼市预览模型效果调优