《生死狙击2》11月10日不停服更新

亲爱的狙友们：

我们已通过不停服热更新解决了今日更新后部分玩家出现的游戏闪退问题。更新包大小预计为 58MB，同时将向全服玩家发放补偿：金币×200，银币×2000。

本次更新不影响已在线玩家，不影响登录功能，游戏运行中的玩家可退出游戏后重启客户端即可获取更新。具体更新内容如下：

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BUG修复

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修复部分玩家可能出现的登录游戏后闪退的问题

感谢狙友们对《生死狙击2》的支持！给狙友们带来的不便，敬请谅解！

《生死狙击2》项目组

2022年11月10日