2022.11.10 V0.91 更新说明

1，加入闭关小游戏：大侠！走位！

躲避刺客投掷的武器。

装备轻功和招架武学能使用加速和招架。

闭关时间可选择1,3,5,10

提示：闭关可能会导致重要事件错过，请谨慎规划时间。

2，战斗加入“助威”设定。

超过10人的队员转换为助威，比较双方助威，最高提高/降低50%伤害。

避免过多参战导致的战斗时间过长。

3，加入更换弟子使用武器、更改弟子名字的功能

在门派界面中“我的门派”界面选择弟子。

4，设定反击和反震不能致死，最低保留10气血。

以此修复因反击和反震导致战斗卡死的情况。

5，少林寺修复没有闭关场所的BUG。

6，略降低战斗中的援护几率。

7，进入战斗前恢复除玩家外的中毒和内伤。

8，出征和招来面板，加个防点错遮板。