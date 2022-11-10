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江湖百异图 update for 10 November 2022

2022.11.10 V0.91 更新说明

Share · View all patches · Build 9905788 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1，加入闭关小游戏：大侠！走位！
躲避刺客投掷的武器。
装备轻功和招架武学能使用加速和招架。
闭关时间可选择1,3,5,10
提示：闭关可能会导致重要事件错过，请谨慎规划时间。
2，战斗加入“助威”设定。
超过10人的队员转换为助威，比较双方助威，最高提高/降低50%伤害。
避免过多参战导致的战斗时间过长。
3，加入更换弟子使用武器、更改弟子名字的功能
在门派界面中“我的门派”界面选择弟子。
4，设定反击和反震不能致死，最低保留10气血。
以此修复因反击和反震导致战斗卡死的情况。
5，少林寺修复没有闭关场所的BUG。
6，略降低战斗中的援护几率。
7，进入战斗前恢复除玩家外的中毒和内伤。
8，出征和招来面板，加个防点错遮板。

Changed files in this update

Depot 2015861
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