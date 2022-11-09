《R2Beat：音速觉醒》11月9日维护开服公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

11月9日服务器维护完毕，服务器已开启，可以正常进行游戏。

衷心感谢大家对我们的支持与关注！

《R2Beat：音速觉醒》官方网站：https://r2beat-cn.valofe.com/

本次维护内容：

1.商城服饰、道具上新；

2.商城增加赠送功能，可购买道具赠送，且G币和金币道具都可赠送；

3.游戏内开启消费活动入口：累计消费活动、每日消费活动、消费抽奖活动；

4.特惠礼包更新；

5.魔法球道具更新；

6.商城双十一服饰限时上架；

7.每日任务-整点签到奖励内容更改为：

19:00：自动加速卡1

20:00：泰坦卡片1

21:00：金铃铛*1

8.修复了购买表情“少女纯情”显示金币不足的bug；

9.修复了购买饰品“我爱祖国（女）”显示金币不足的bug；

10.部分已知问题修复，优化游戏体验。

维护补偿：金钥匙*4

开服后官方会在论坛、QQ群、贴吧提前发布公告告知版本更新内容与活动等游戏前瞻。

特别感谢长期以来持续向我们反馈各类问题和优化建议的各位玩家！

《R2Beat：音速觉醒》有你更精彩！