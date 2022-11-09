 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

无限投影 update for 9 November 2022

11.9 修复更新

Share · View all patches · Build 9897775 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

修复了一个在战斗中切换世界导致的崩溃问题，目前已经大幅度减少崩溃的概率，如果还有此类情况发生可以在评论区告知
修复了一个长时间挂机导致的崩溃问题
重新更新了昨天存档问题导致的版本修改

另外，目前我们正在研究云存档方案，并且有计划筹备新的世界，感谢大家的支持！

Changed files in this update

Depot 1848132
  • Loading history…
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Find out how you can contribute.
Open link