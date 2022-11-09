修复了一个在战斗中切换世界导致的崩溃问题，目前已经大幅度减少崩溃的概率，如果还有此类情况发生可以在评论区告知

修复了一个长时间挂机导致的崩溃问题

重新更新了昨天存档问题导致的版本修改

另外，目前我们正在研究云存档方案，并且有计划筹备新的世界，感谢大家的支持！