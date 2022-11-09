2022年11月9日服务器维护公告

尊敬的上仙们：

我们将对全区进行停机维护，届时您将无法登陆游戏，维护时间根据实际情况可能会提前或者延后，对您造成的不便，敬请谅解。

维护时间：2022年11月9日10:00-12:00

维护范围：全区

更新内容：

1.11月9日—11月15日开放“仙侠录双减YYDS、幸运装扮半价售”活动。

2.新增境界压制技能，可至NPC“白谷子”处提升等级。

3.新增金丹和元婴境界的数量祝福和品质祝福。

4.增加金丹和元婴境界的使用丹药数量上限。

5.优化花车活动。

6.修正部分玄兽无法孕育的问题。