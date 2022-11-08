11/8 再次紧急修复！

修复纸绘导致伤害为负的情况
大幅提升游戏后期信用点获取数量
修改升级碎片数量错误问题
修改了小贼女技能描述问题
修复了老院长技能描述不清晰的问题
修复了小花在自己血量为满的时候不使用掌仙术的bug
修复了公主姬在自己血量为满的时候不使用细患抽出之术的bug
降低了小花的掌仙术技能CD回合数
最后，再次感谢大家的热情评论！
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修复纸绘导致伤害为负的情况
大幅提升游戏后期信用点获取数量
修改升级碎片数量错误问题
修改了小贼女技能描述问题
修复了老院长技能描述不清晰的问题
修复了小花在自己血量为满的时候不使用掌仙术的bug
修复了公主姬在自己血量为满的时候不使用细患抽出之术的bug
降低了小花的掌仙术技能CD回合数
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