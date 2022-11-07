测试分支更新日志 22-11-7

修复错误：

1.修复物品(人参、紫青降香、黑玉沉香、千年雪参、素馨花、安魂香、黄龙木香、天香琼玉石)描述中的“兵器切换”未改为“武具运用”的BUG

2.修复众相生的功法特效描述中的“兵器切换”未改为“武具运用”的BUG

3.修复广寒歌逆练特效为人物添加失神标记达到上限后，人物未立即战败的BUG

4.修复战斗准备界面有时精纯内力信息显示错误的BUG

5.修复突破功法时历练消耗显示错误，重新打开突破界面历练消耗又显示正确的BUG

6.修复太吾氏祠堂筛选过后人物对应的资质没有刷新的BUG

7.修复偷窃、唬骗、抢夺资源或道具时，有一方在战斗中使用资源或物品可能导致后续事件出错的BUG，现在战斗时这些资源和物品将处于量子叠加态，不属于战斗中的任何一方

8.修复创建存档时使用过捏脸类MOD，重新开局卸载这类MOD以后无法正确创建人物的BUG

9.修复依赖于练功房的经营建筑显示的不是经营人物最高武学造诣而是技艺造诣的BUG

优化调整：

1.实装行囊的批量修理、批量拆解、批量丢弃功能：

1.1.除了原有的点击物品本身，进行单个操作外，在行囊中，点击批量操作，即可对行囊中的物品进行便捷的批量操作

1.2.进行批量修理时，会自动为玩家选择已有的最接近修理需求的工具进行消耗，同时也会更清晰的显示出此次批量修理需要消耗的资源的预览

1.3.进行批量拆解时，会自动为玩家选择已有的最接近拆解需求的工具进行拆解，同时也会更清晰的显示出此次批量拆解能够获得的资源和物品的预览

1.4.进行批量丢弃时，会更清晰的显示出此次批量丢弃将会扔掉哪些物品

2.增加可出售物品的经营建筑的批量上货功能：

2.1.通过点击任意经营建筑的出售物品栏位，即可进入批量上货的物品选择界面，更加便捷的选择要摆在店铺中出售的物品们

2.2.在批量上货的物品选择界面，可以一次选择多个物品摆放至货架，选择的顺序会决定货品的出售顺序

2.3.店铺的货架上如果有未收取的银钱、威望等，会占用批量上货可选择的物品的数量（太吾世界十分淳朴，夜不闭户，在太吾村买东西也是无人贩卖模式，直接把要买的东西拿走并在货架上放上足够的银钱即可，所以在上架新货品时，需要手动把钱收走，才能空出货架）

3.增加经营建筑自动工作功能，开启自动工作的经营建筑如果经营人数不足，过月会自动安排空闲人员前去经营

4.优化快速派遣经营的计算方法，会尽可能安排最少的能达到整体经营效率100%的人去经营

5.实装秘闻公开效果通知与说明，进一步让玩家清晰的了解秘闻公开时的复杂影响：

5.1.当太吾作为秘闻当事人，或太吾使用过的秘闻被公开时，会在过月通知中进行提示

5.2.过月通知的TIPS中会显示此秘闻的公开具体造成了哪些影响，如：对当事人的名誉影响，相关人物的好感、心情变化等等

6.优化秘闻界面的显示：

6.1.增加全部显示、与我相关、与我无关、与亲友相关、与敌人相关等筛选，增加秘闻查看的便捷性

6.2.调整秘闻条目的显示以及秘闻说明信息，能够更加清晰的了解到一个秘闻的信息与效果

7.现在人物的经历中，会详细地说明人物受到门派处罚的原因和处罚的具体结果，增加玩家的成就感

8.优化存档校验功能的效率，提高校验的速度与稳定性

关于突破：

由于在之前的更新中，我们将总纲赋予的特殊突破格的成功几率调到了100%，却没有详细的说明改动的原因和意图，造成了大家的不安，在此，我们向大家真诚致歉！

接下来，我们会向大家补充讲解突破系统后续的更新方向和计划，希望可以稍稍弥补我们的过失！

首先，总纲赋予的特殊突破格的成功几率调到了100%，是因为我们会在后续的更新中，减少突破格的总体数量，并大幅增强突破格的加成效果（如效果提升60%~100%），使得大家在突破时，不必为了数量远超过天资上限的突破格只能无差别地选择走火入魔去硬着头皮获取金色突破格，

另一方面，金色突破格，对于突破而言，就是必然需要获取的格子，对于必然需要获取的格子，如果有突破失败的可能，对于玩家而言，最大的可能性不是感受到快乐，而是S/L，虽然导致S/L的游戏原因多种多样，甚至有些游戏乐趣就来源于S/L，但我们还是希望尽我们所能，去避免大家进行无意义的S/L，

而在后续的更新中，我们还会有数条相关的更新陆续或一次性更新出来，其中包括：

1.突破第一页的效果： 1.1.正：天资上限 +3，每3次连接成功后的下一个格子的连接成功率加倍 1.2.逆：天资上限 -3，每3次连接失败后的下一个格子的连接成功率加倍

2.突破盘扩大

3.金格子的数量减少，效果增强，修复金色突破格数量不固定的BUG

4.其它特殊突破格增多，突破情况变得更复杂、更有挑战性

5.将一个功法重修时，根据上一次突破成功的非金格子、非完备、非覆辙的格子数量，随机在特殊格生成范围内，生成“完备”特殊格，“完备”格效果：该格成功率为100%

6.将一个功法重修时，根据上一次突破失败的非金格子、非完备、非覆辙的格子数量，随机在特殊格生成范围内，生成“覆辙”特殊格，“覆辙”格效果：该格成功率加倍，但连接此格会受到一次严重负面影响

我们希望最终实装完这些内容后，能让突破成为一个既有挑战，又不会在反复突破时过于生硬的玩法，

还请大家耐心等待，我们正在尽最大努力实装各种新的游戏内容和优化大家的游戏体验！

游戏优化更新：