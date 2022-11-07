11月7日补丁：BUG修复

格斗家使用技能-“背摔”后，撤销移动出现的异常BUG

修改了传说纹章“疾风”的效果

原效果：受到的战斗伤害减半，但会受到两次攻击判定

改为：敌方的对决/看破次数+1，但受到的伤害减半

为了解决某些异常情况，两个“格斗姿态”相遇时，只会进行一次攻击流程了，不再无限反击下去

在自身攻击时获得的增益效果-“连击”将不会在当下就释放