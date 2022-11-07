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The Book of Warriors update for 7 November 2022

11月7日补丁：BUG修复

Share · View all patches · Build 9883392 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

  • 格斗家使用技能-“背摔”后，撤销移动出现的异常BUG

  • 修改了传说纹章“疾风”的效果
    原效果：受到的战斗伤害减半，但会受到两次攻击判定
    改为：敌方的对决/看破次数+1，但受到的伤害减半

  • 为了解决某些异常情况，两个“格斗姿态”相遇时，只会进行一次攻击流程了，不再无限反击下去

  • 在自身攻击时获得的增益效果-“连击”将不会在当下就释放

  • 修复了双重纹章“双·势大力沉”与传说纹章“先声夺人”同时装配后，受到对决时只会反击一次的BUG（现在能正常的触发两次反击了）

Changed files in this update

Depot 2111861
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