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格斗家使用技能-“背摔”后，撤销移动出现的异常BUG
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修改了传说纹章“疾风”的效果
原效果：受到的战斗伤害减半，但会受到两次攻击判定
改为：敌方的对决/看破次数+1，但受到的伤害减半
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为了解决某些异常情况，两个“格斗姿态”相遇时，只会进行一次攻击流程了，不再无限反击下去
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在自身攻击时获得的增益效果-“连击”将不会在当下就释放
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修复了双重纹章“双·势大力沉”与传说纹章“先声夺人”同时装配后，受到对决时只会反击一次的BUG（现在能正常的触发两次反击了）
The Book of Warriors update for 7 November 2022
11月7日补丁：BUG修复
Patchnotes via Steam Community
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