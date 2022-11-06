《伏魔天师》在几个小伙伴两年来的努力下，终于跟大家见面了，期中有很多不足之处，我们都会进行逐一处理，由于我们是小团队，且是业余开发，所以我们会按照每周持续修复一些线上问题，直到版本相对稳定并得到较好的体验，同时会陆续添加新的内容，在此感谢各位伏魔师的理解！

本期版本更新内容：

1 修复菩提心法宝异常问题

2 修复炼狱九尾会被召出两个异常问题

3 修复傀儡师BOSS分裂出的小怪坐标位置异常问题

4 修复金钹护体卡牌异常问题修复

5 修复怒吼首次释放时怒气值不正确问题

6 调整个别法宝显示的错误图标

7 修复飞剑法宝对个别卡牌不生效问题

8 调整庇佑等buff异常描述

9 调整饿修罗技能buff描述异常问题

10 调整每次击杀完怪物后的剧情对话文本内容；

11 调整恶修罗怪物强度，降低每次增加的怒气值

12 修复若干描述、图标及特效表现问题