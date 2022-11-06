活字引擎3.3.1已更新！本次更新内容：
1.修复了更换角色立绘、背景等任意类型的图片后，UI面板中预览的图片可能不会随之改变的问题
2.修复了更换音频文件之后，音频文件可能需要重启才会改变的问题
3.现在修改完剧本，保存并自动创建新角色时，若新角色全部都不能自动创建，则会显示不能创建的角色名称了！
4.修改了项目重命名的逻辑，升级了项目重命名窗口，现在会在无法重命名的情况下清晰的显示名称，而且不会出现损坏项目文件的情况了
活字引擎 update for 6 November 2022
活字引擎3.3.1已更新！修复预览图片错乱问题等Bug！
活字引擎3.3.1已更新！本次更新内容：
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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