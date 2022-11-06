2022年11月6日版本更新说明：

（注意事项）游戏更新之后，若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出等问题，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容；

加入附庸势力向宗主国纳贡的功能

更替长城及烽火台建筑

重设臣下叛乱夺位机制，并将叛乱臣下位置头像定位更明确地在大地图上显示

调整周天子斡旋功能，同时做新的功能调整：与周天子势力作战时，斡旋功能将不会起效

修复几处地名错误

加深顶视图实力染色地块的颜色深度，更加直观地区分各个势力的势力范围

调整他国粮车被劫粮的机制，当补给圈内有军阵护卫，将不会被劫粮

*劫粮机制调整：军阵保护粮车。如果敌国军阵靠近吾国粮车但是却没有吾国军阵在补给圈内，就很容易被劫粮