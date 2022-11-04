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The Book of Warriors update for 4 November 2022

11月4日更新说明

Share · View all patches · Build 9869678 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

各位玩家好~
周五又到了，你们懂的~
先跟大家说下我们的计划，在这个月，我们会进行大量的游戏玩法的调整，目标是为了让勇书的可玩性和策略性得到提高，各位请拭目以待。

接下来是本次更新内容:

调整

  • 《勇者之书》之前采用了攻击、技能共同一个行动力的玩法，玩家往往需要在攻击与技能之间进行抉择
    为了让游戏的战斗节奏变得更流畅，我们取消了这种老派的玩法，把攻击与技能这两者剥离了
    从现在起，释放技能不再花费行动力，这意味着，每个勇者单回合中可以释放一次技能+进行一次攻击，并且释放技能的时机是由玩家自己决定的，它可以是在移动前、移动后、攻击前、攻击后....
    本次战斗系统的调整将会使勇者之书的战斗体验大大提升!
    (设置帮助中新增了“基础玩法”的教程)

  • 第一章森林之章的总层数增加了

  • 现在商店房间会在每一章的后半段出现了

  • 复活金币售价不再固定，前期的复活价格会变得很便宜了

    • 会随着游戏章节逐步提升
    • 会随着战斗中复活次数累积提升

  • 为了让猎人后期的可玩性更高，我们为他新增了一个特别的天赋【精准操控】 :自身的召唤物可以操控
    删除原有天赋【孤注一掷】

  • 暗影行者-进阶技:暗夜游走效果重做
    原效果:

    • 隐身1回合，HP在50%以上时， 闪避率提升30%; HP在50%以下时， 所有伤害必定暴击
    • 隐身2回合，HP在50%以上时， 闪避率提升30%; HP在50%以下时， 所有伤害必定暴击且暴击伤害提升100%
    • 隐身2回合，HP在50%以上时， 闪避率提升50%; HP在50%以下时， 所有伤害必定暴击且暴击伤害提升200%

改为：

  • 进入暗影形态，速度提升30%，所有伤害必定暴击但暴击伤害减少25%，生命值减少时会退出暗影形态

  • 进入暗影形态，速度提升40%，所有伤害必定暴击，生命值减少时会退出暗影形态

  • 进入暗影形态，速度提升30%，所有伤害必定暴击且暴击伤害提升50%，生命值减少时会退出暗影形态

  • 调整剑士-基础技:居合
    原效果:

    • 一回合内，力量和技巧提升30%，攻击后居合失效
    • 一回合内，力量和技巧提升30%
    • 力量和技巧提升30%，可以叠加

调整为：

  • 一回合内，力量和技巧提升20%

  • 二回合内，力量和技巧提升30%

  • 力量和技巧提升30%，再次释放可以叠加但效果变弱

  • 刺客-基础技:毒刃的基础伤害略微下调

  • 燃烧的机制修改为可以叠加，再次施加燃烧回合数+1,并且会显示现有燃烧回合数

  • 传说纹章:“挂机仔”增强
    原效果:若本回合不做任何操作直接待机，技能冷却-1
    改为:若本回合不做任何操作直接待机，技能冷却-1并获得2坚硬

BUG修复

  • 修复了沙漠BOSS长耳跳鼠的噩梦纹章“屹立不倒”的无敌回合数异常的BUG
  • 修复了选择纹章时“荆棘'描述缺失的BUG
  • 修复了背包满时融合纹章会丢失的BUG
  • 修复了备战时丢弃纹章出现异常的BUG

Changed files in this update

Depot 2111861
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