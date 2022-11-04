各位玩家好~
周五又到了，你们懂的~
先跟大家说下我们的计划，在这个月，我们会进行大量的游戏玩法的调整，目标是为了让勇书的可玩性和策略性得到提高，各位请拭目以待。
接下来是本次更新内容:
调整
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《勇者之书》之前采用了攻击、技能共同一个行动力的玩法，玩家往往需要在攻击与技能之间进行抉择
为了让游戏的战斗节奏变得更流畅，我们取消了这种老派的玩法，把攻击与技能这两者剥离了
从现在起，释放技能不再花费行动力，这意味着，每个勇者单回合中可以释放一次技能+进行一次攻击，并且释放技能的时机是由玩家自己决定的，它可以是在移动前、移动后、攻击前、攻击后....
本次战斗系统的调整将会使勇者之书的战斗体验大大提升!
(设置帮助中新增了“基础玩法”的教程)
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第一章森林之章的总层数增加了
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现在商店房间会在每一章的后半段出现了
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复活金币售价不再固定，前期的复活价格会变得很便宜了
- 会随着游戏章节逐步提升
- 会随着战斗中复活次数累积提升
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为了让猎人后期的可玩性更高，我们为他新增了一个特别的天赋【精准操控】 :自身的召唤物可以操控
删除原有天赋【孤注一掷】
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暗影行者-进阶技:暗夜游走效果重做
原效果:
- 隐身1回合，HP在50%以上时， 闪避率提升30%; HP在50%以下时， 所有伤害必定暴击
- 隐身2回合，HP在50%以上时， 闪避率提升30%; HP在50%以下时， 所有伤害必定暴击且暴击伤害提升100%
- 隐身2回合，HP在50%以上时， 闪避率提升50%; HP在50%以下时， 所有伤害必定暴击且暴击伤害提升200%
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改为：
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进入暗影形态，速度提升30%，所有伤害必定暴击但暴击伤害减少25%，生命值减少时会退出暗影形态
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进入暗影形态，速度提升40%，所有伤害必定暴击，生命值减少时会退出暗影形态
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进入暗影形态，速度提升30%，所有伤害必定暴击且暴击伤害提升50%，生命值减少时会退出暗影形态
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调整剑士-基础技:居合
原效果:
- 一回合内，力量和技巧提升30%，攻击后居合失效
- 一回合内，力量和技巧提升30%
- 力量和技巧提升30%，可以叠加
调整为：
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一回合内，力量和技巧提升20%
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二回合内，力量和技巧提升30%
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力量和技巧提升30%，再次释放可以叠加但效果变弱
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刺客-基础技:毒刃的基础伤害略微下调
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燃烧的机制修改为可以叠加，再次施加燃烧回合数+1,并且会显示现有燃烧回合数
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传说纹章:“挂机仔”增强
原效果:若本回合不做任何操作直接待机，技能冷却-1
改为:若本回合不做任何操作直接待机，技能冷却-1并获得2坚硬
BUG修复
- 修复了沙漠BOSS长耳跳鼠的噩梦纹章“屹立不倒”的无敌回合数异常的BUG
- 修复了选择纹章时“荆棘'描述缺失的BUG
- 修复了背包满时融合纹章会丢失的BUG
- 修复了备战时丢弃纹章出现异常的BUG
Changed files in this update