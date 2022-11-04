《勇者之书》之前采用了攻击、技能共同一个行动力的玩法，玩家往往需要在攻击与技能之间进行抉择

为了让游戏的战斗节奏变得更流畅，我们取消了这种老派的玩法，把攻击与技能这两者剥离了

从现在起，释放技能不再花费行动力，这意味着，每个勇者单回合中可以释放一次技能+进行一次攻击，并且释放技能的时机是由玩家自己决定的，它可以是在移动前、移动后、攻击前、攻击后....

本次战斗系统的调整将会使勇者之书的战斗体验大大提升!

(设置帮助中新增了“基础玩法”的教程)