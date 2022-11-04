アップデート(v0.21)

バージョン0.21を公開しました。
＊変更点
・ロードノイズ効果音を追加
・環境音を追加
・スタート地点に集落を追加
・ロード画面を追加
・バージョンアップ時に車両を格納する機能を追加
・コーデックス(ゲーム内の書籍)機能を追加
・一部のトランスミッションモードにおいて、リバースとフォワードを切り替えられないバグを修正
・ストレージに車両を格納した際にサムネイルが透明になってしまうバグを修正
・セーブ時にフリーズする事があるバグを修正
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
バージョン0.21を公開しました。
＊変更点
・ロードノイズ効果音を追加
・環境音を追加
・スタート地点に集落を追加
・ロード画面を追加
・バージョンアップ時に車両を格納する機能を追加
・コーデックス(ゲーム内の書籍)機能を追加
・一部のトランスミッションモードにおいて、リバースとフォワードを切り替えられないバグを修正
・ストレージに車両を格納した際にサムネイルが透明になってしまうバグを修正
・セーブ時にフリーズする事があるバグを修正
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
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