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WheelTravel update for 4 November 2022

アップデート(v0.21)

Share · View all patches · Build 9869047 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

バージョン0.21を公開しました。

＊変更点
・ロードノイズ効果音を追加
・環境音を追加
・スタート地点に集落を追加
・ロード画面を追加
・バージョンアップ時に車両を格納する機能を追加
・コーデックス(ゲーム内の書籍)機能を追加
・一部のトランスミッションモードにおいて、リバースとフォワードを切り替えられないバグを修正
・ストレージに車両を格納した際にサムネイルが透明になってしまうバグを修正
・セーブ時にフリーズする事があるバグを修正

Changed files in this update

WheelTravel Content Depot 939831
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