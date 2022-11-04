测试分支更新日志 22-11-4

修复错误：

修复柴山擒跌手正练特效描述错误的BUG

修复仙蛛擒蟒功兵器封禁时间过短的BUG

修复装备界面人物健康显示错误的BUG

修复研读界面滚动列表个数和书籍数量相同时导致的选择参考书报错的BUG

修复“捷足”特殊突破格未生效的BUG

修复画影轩、阅经阁未生效的BUG

修复新建厢房、居所过月时可能报错的BUG

修复新建的建筑还没建好就显示无人经营的BUG

修复在商店出售可堆叠的多个物品时，堆叠的物品的总重量显示错误的BUG

修复在精制时通过取消精制材料会错误地将取消的精制材料复制的BUG

修复玩家不在定居点时，仍能使用行囊中的物品进行制造的BUG

修复地图中人物列表的内容在界面切换后未正确刷新的BUG

修复门派恩义互动、门派恩义建筑互动中恩义的消耗未受到门派支持效果的影响的BUG

修复在邀为同道、劝说俘虏、抱起婴儿、龙岛忠仆等选项判断玩家同道数量是否达到上限时，同道数量上限未受方略室影响且未排除同道中婴儿数量的BUG

修复玩家同时拥有某个同名的已淬毒的物品和未淬毒的物品时，玩家向NPC赠送淬毒的物品有可能送出未淬毒的物品的BUG

修复可以劝说被关押的太吾村民加入太吾村的BUG

修复过月事件中被NPC挑战的战斗可以关押对方且对方有可能掉落战利品的BUG

修复茶马帮回到太吾村之后依旧弹出过月通知的BUG

修复同道列表中当前选中的人物没有与人物界面左侧人物列表中当前选中的人物同步的BUG

优化调整：

1.新增对断电、硬盘空间已满等部分原因造成的存档数据错误的检查机制：

1.1.如果存档数据因断电、硬盘空间已满等部分原因而发生错误，会在进入读取存档界面时提示玩家

1.2.不会再在玩家进入游戏标题时，就因为存档数据读取错误，而直接报错影响玩家对存档进行检查、还原或开始新游戏

2.产业系统界面左侧新增建筑一览窗口：

2.1.建筑一览窗口分为：经营建筑、制造建筑、资源地格、扩建队列（暂未实装）

2.2.通过建筑一览窗口，玩家能够更直观的检查经营建筑、制造建筑、资源地格的状态

2.3.通过建筑一览窗口，可以便捷的在各类建筑间切换

3.实装战前准备功能：

3.1.战斗前，可通过点击敌我头像自由调整装备、使用物品、调整功法、分配真气等

3.2.关闭战前准备功能时，在进入战斗时，会有一个持续1.5秒的等待时间，在1.5秒的等待时间过去后，会自动进入战斗，无需手动操作

3.3.在关闭战前准备，且进入1.5秒的战斗等待时间时，可随时按下空格键、或点击屏幕上的战前准备按钮、或点击人物头像，等待计时便会停止，切换至战前准备模式

3.4.可在系统设置中对战前准备进行开、关的预先设置

4.人物次要属性中的“兵器切换”属性变更为“武具运用”属性：

4.1.武具运用属性除了能够加快兵器的切换速度，还可以提高所有兵器以及护具的发挥上限，在后期全力叠加武具运用属性达到500%最大值时，兵器以及护具的发挥上限可由固定的100%提高至最多180%

4.2.调整次要属性中的“攻击速度”与“武具运用”的左右排列显示

4.3.武具运用属性的更新会暂时增强战斗中的兵器攻击和护具防御的效果，在后续不断实装与兵器相关的系统后，会再进行平衡调整，在后续的更新中，摧破功法和兵器攻击的定位会在非数据层面发生较大的改变，力求实现以兵器攻击为辅，摧破攻击为主的最终战斗效果

5.关联武具运用的新增作用，调整动物的兵器发挥度、护具发挥度；调整各类化身及特殊敌人，如剑冢化身的兵器发挥度、功法威力：

5.1.使弱小的动物更弱小，使强大的动物更强大；使侵袭进度低时的特殊战斗难度更低，使侵袭进度高时的特殊战斗难度更高

5.2.如与精纯4的剑冢化身战斗时，剑冢化身的兵器发挥度、功法威力会固定降为40%，而与精纯16的剑冢化身战斗时，剑冢化身的兵器发挥度、功法威力会固定升至160%

6.调整兵器冷却速度的计算，重量越轻的兵器受此影响越大，但在武具运用属性较高时，仍能做到轻武器在1至3秒内切换冷却完毕

7.界青门人对穿着界青门衣装的人的初始好感额外增加20%，这是蒙面人之间无法言喻的奇特的信任！

8.研读已通读的书籍获得的历练从10%提高到20%，提高一定情况下已读书籍的再利用价值

9.太吾村民在太吾村工作（建造，扩建，拆除，经营）时，不用再移动到太吾村所在的地格上，只需在太吾村的影响范围内即可参加和完成工作，居家办公，避免拥挤，保持安全的社交距离

10.提高头发、眉毛、胡须的生长周期，头发、眉毛从原本的6个月会生长出来，调整为18个月，胡须从原本的3个月会生长出来，调整为12个月

11.实装白发的表现，人物生理年龄如果超过60岁，人物的头发、胡须、眉毛的颜色会变化为白色

12.调整人物关系界面中，爱慕、仇视用于表达单向、双向关系状态的箭头的显示，使其更加准确的指向关系双方的人物

游戏优化更新：