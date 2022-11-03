【BUG修复】

1、修复了第一章主线任务刀客线任务“梦魇”、毒师线任务“无法安息之魂”、玄门线任务“安魂曲”任务目标地点标注错误的问题。

2、修复第四章传闻支线任务“挑战：铸剑阁”任务物品无法获取的问题。

3、修复了部分鼠标侧键，即“返回键”会导致白屏卡死的问题。

4、修复了部分海外玩家无法创建角色，提示Net Error错误的问题。

【秘境调整】

1、修正了挑战秘境“神工阁”所有怪物的基础属性值，略微上调。

2、修正了挑战秘境“天罗殿”3个首领的基础属性值，略微上调。

3、优化了挑战秘境“天罗殿”2号首领“寂灭刀灵”在第2、第3战斗阶段中释放技能【冻结】的概率，略微下调。

【系统优化】

1、优化了各地矿产、林产、渔产的资源再生时间，由原来的6小时下调为2小时。

2、优化了采集、制造的等待过程，现在不再有等待时间了，点击即可完成。

3、优化了所有NPC的弹出菜单提示，现在菜单功能指向更加明确了。

4、优化了采集、制造用户界面，现在只要点击产出物品，即可查看目标物品、装备详情了。

5、优化了制造类技能“铸造”、“制衣”、“炼药”及“烹饪”的升级过程，上调了制造类技能的经验获取。

6、优化了制造类的用户交互界面，现在可以在制造时，直接打开行囊了。

7、优化了新手引导，现在新角色首次进入“野外”地图以及“制造”场景时，“小师妹”会再次出现，告诉各位少侠一些需要注意的事项。

8、优化了NPC“包打听”信息查询内容，现在包打听那里不仅可以查询所有原材的基本信息，还可以查看明确的地理位置标注了。

9、优化了35级制造类装备的生产技能等级要求，下调。

10、优化了所有“制品类”道具在生产时所需的体力值要求，下调。

11、优化了秘境开启过程，现在当秘境开启后，秘境菜单会有显著提示。

12、优化了主界面的菜单，现在默认是展开的。

13、优化了任务界面，现在提交支线任务以后，任务界面不会被关闭了，各位少侠可以连续提交任务了。

14、优化了装备洗练功能，现在洗练装备不再消耗体力值了。

15、优化了地图界面，现在当各位少侠触发传闻任务以后，会在地图上做出明确标记，各位少侠可根据标记引导接取传闻任务了。

16、优化了战斗结束界面的“收入行囊”按钮，现在可以通过快捷键“空格”来进行。

17、优化了采集资源的产出结构，略微下调了部分资源的产出，使之更加合理。

【道具调整及优化】

1、调整了食物“佛跳墙”的功效，由原来的使用后获得BUFF“巨力：采集制造时间-1秒”调整为大量“气血、内力及体力值”恢复。

注：若当前角色身上已有BUFF“巨力：采集制造时间-1秒”，则在采集、生产过程中依然会被消耗掉。

2、调整了所有BUFF类丹药的描述信息，现在可以直接看到BUFF效果了。

3、调整了部分材料的描述信息，现在可以直接看到材料的产地了。（PS：部分材料产地很多，描述中只能标注大致方位，详细产地可去包打听处查询）