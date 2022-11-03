V0.70.001.02~04版更新日志

版本更新后，我们又进行了一大波修复！

本次更新的版本号为【V0.70.001.02~04】

修复部分对话文本错误 修复荒芜之刺的升级技能释放目标配置错误的问题 修复突破天仙提示信息和任务信息不一致的问题 修复洗炼界面不能ESC关闭的问题 添加几个遗漏的BUFF图标 探索点增加洗点掉落 角色升级所需经验下降30%左右 角色越级打怪获得的经验提高 经验丹药数值同步调整 修复金睛兽相关法宝配置了未实装法宝技能的问题 修复部分丹药描述文本错误 修复进化技能释放后时间轴立绘没有同步变化的问题 修复弟子数量和客卿数量没有实际分开的问题 去除角色可收徒的弟子数量上限 大幅提升商人【经商之道】特性的加成，商品售出价值由20%提升到100% 提升好感度对交易物品价值影响的上限

有相当多的道友反馈无法寻获丹方，可以进群看看群在线文档哦！主要材料获取途径、丹方、词条~应有尽有！

也可以点击下图查看

感谢各位道友的积极反馈~

若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。

或加入

BUG反馈群：617507630

官方 5 群：612411853

联系我们。

欧星庇佑~