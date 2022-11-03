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Earthling's Undertaking update for 3 November 2022

V0.70.001.02~04版更新日志

Share · View all patches · Build 9859292 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

版本更新后，我们又进行了一大波修复！

本次更新的版本号为【V0.70.001.02~04】

  1. 修复部分对话文本错误
  2. 修复荒芜之刺的升级技能释放目标配置错误的问题
  3. 修复突破天仙提示信息和任务信息不一致的问题
  4. 修复洗炼界面不能ESC关闭的问题
  5. 添加几个遗漏的BUFF图标
  6. 探索点增加洗点掉落
  7. 角色升级所需经验下降30%左右
  8. 角色越级打怪获得的经验提高
  9. 经验丹药数值同步调整
  10. 修复金睛兽相关法宝配置了未实装法宝技能的问题
  11. 修复部分丹药描述文本错误
  12. 修复进化技能释放后时间轴立绘没有同步变化的问题
  13. 修复弟子数量和客卿数量没有实际分开的问题
  14. 去除角色可收徒的弟子数量上限
  15. 大幅提升商人【经商之道】特性的加成，商品售出价值由20%提升到100%
  16. 提升好感度对交易物品价值影响的上限

有相当多的道友反馈无法寻获丹方，可以进群看看群在线文档哦！主要材料获取途径、丹方、词条~应有尽有！
也可以点击下图查看
感谢各位道友的积极反馈~
若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。
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欧星庇佑~

Changed files in this update

天地归虚 Content Depot 1729411
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