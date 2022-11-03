V0.70.001.02~04版更新日志

版本更新后，我们又进行了一大波修复！
本次更新的版本号为【V0.70.001.02~04】
- 修复部分对话文本错误
- 修复荒芜之刺的升级技能释放目标配置错误的问题
- 修复突破天仙提示信息和任务信息不一致的问题
- 修复洗炼界面不能ESC关闭的问题
- 添加几个遗漏的BUFF图标
- 探索点增加洗点掉落
- 角色升级所需经验下降30%左右
- 角色越级打怪获得的经验提高
- 经验丹药数值同步调整
- 修复金睛兽相关法宝配置了未实装法宝技能的问题
- 修复部分丹药描述文本错误
- 修复进化技能释放后时间轴立绘没有同步变化的问题
- 修复弟子数量和客卿数量没有实际分开的问题
- 去除角色可收徒的弟子数量上限
- 大幅提升商人【经商之道】特性的加成，商品售出价值由20%提升到100%
- 提升好感度对交易物品价值影响的上限
有相当多的道友反馈无法寻获丹方，可以进群看看群在线文档哦！主要材料获取途径、丹方、词条~应有尽有！
也可以点击下图查看
感谢各位道友的积极反馈~
若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。
或加入
BUG反馈群：617507630
官方 5 群：612411853
联系我们。
欧星庇佑~
Changed files in this update