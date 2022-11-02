2022/11/2 更新调整及修复

√1、添加-现在通过按住ALT键 + 鼠标滚轮可以自由调整自身移动速度了（重新读档时会恢复原速度）

√1、修复-炼丹技艺属性过高引起的丹药炼制失败的BUG

√2、修复-功法显示文本错误的BUG

√3、修复-术法天赋引起的术法攻击或术法技能伤害为负的BUG

√4、修复-丹药丹效太极阴阳效果错误导致的属性膨胀BUG

√1、调整-物品拆分功能由10%→50%（物品栏内选中物品按住shift键 + 左键）

√2、调整-连击次数的收益曲线调整，且一次性显示所有连击伤害

√3、调整-术法技能仅有正在修行的术法之道才会生效

√1、预告-后续会开始重置怪物AI及攻击方式，还有大部分玩法的产出调整，玩家及怪物的属性调整重置、部分无用天赋、无用道具的重新设计等

√2、预告-会把所有的属性以及每个玩法对应的引导内容归纳进入一本引导手册内，玩家可在游戏内自由查询

√3、预告两部分更新内容需要消耗时间大概7~15天（不确定），在这个过程中，依旧会修复BUG以及调整部分内容！

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