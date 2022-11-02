size game,optimized,players

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REDUCED SIZE GAME (NOW GAME IS 8 GB)
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FIXED BUGS "floor" IN THE LEVEL "NIGHT CAT"
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NEW RESTAILING IN THE LEVEL "BICYCLE CAT"
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IMPROVEMENT AND OPTIMIZED "MAIN MENU'"
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IMPROVEMENT AND OPTIMIZED "SAVE/LOAD GAME'"
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IMPROVEMENT VELOCITY GO-KART IN THE LEVEL "KART CAT"
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SOLVED MISSING TEXTURES
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RESTAILING SALVO CHARACTER AND FRANCY CHARACTER
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ADD PLAYER SALVO AND FRANCY CHARACTER IN THE LEVEL:
FAMILY FARM,CROSS CAT,ROCK CAT,CARS CAT
-ADD PLAYER SALVO IN THE LEVEL:
MEDIEVAL CAT,HOVERBOARD CAT,HELICOPTER CAT
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