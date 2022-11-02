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SIMBA THE CAT update for 2 November 2022

size game,optimized,players

Share · View all patches · Build 9852892 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

  • REDUCED SIZE GAME (NOW GAME IS 8 GB)

  • FIXED BUGS "floor" IN THE LEVEL "NIGHT CAT"

  • NEW RESTAILING IN THE LEVEL "BICYCLE CAT"

  • IMPROVEMENT AND OPTIMIZED "MAIN MENU'"

  • IMPROVEMENT AND OPTIMIZED "SAVE/LOAD GAME'"

  • IMPROVEMENT VELOCITY GO-KART IN THE LEVEL "KART CAT"

  • SOLVED MISSING TEXTURES

  • RESTAILING SALVO CHARACTER AND FRANCY CHARACTER

  • ADD PLAYER SALVO AND FRANCY CHARACTER IN THE LEVEL:
    FAMILY FARM,CROSS CAT,ROCK CAT,CARS CAT

-ADD PLAYER SALVO IN THE LEVEL:
MEDIEVAL CAT,HOVERBOARD CAT,HELICOPTER CAT

Changed files in this update

Depot 2027171
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