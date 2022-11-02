测试分支更新日志 22-11-2

修复错误：

1.修复部分战斗中攻击值过大时无伤害的BUG

2.修复少林金刚掌伤害无法降低的效果未生效的BUG

3.修复与太吾的心魔战斗时部分功法特效失效的BUG

4.修复茶马帮因快速点击道具可能导致道具重复添加的BUG

5.修复茶马帮放置的促织王进行交换时，在交换页面就会变成呆物的BUG

6.修复额外商品的标记可能未显示的BUG，商人或商队的货物刷新后生效

7.修复制造药品选择“正”方与未选择时的制造结果可能不一致的BUG

8.修复在市集出售促织，界面会报错的BUG

9.修复遗惠添加的地区恩义是描述的十分之一的BUG

10.修复人物名誉没有正确的显示“亦正亦邪”的BUG

11.修复游戏启动器中的音效和音乐音量设置不正确的BUG

12.修复因为同道与门派角色结婚改变了人物所属势力导致传剑报错的BUG

13.修复派遣管理中标记城市不同位置时都显示为同一个地块的BUG

14.修复太吾祠堂输入人物名字进行筛选后，未及时刷新人物信息，后面显示的仍然是未筛选前人物的信息的BUG

15.修复天下武林盟会在狮相门举办但战胜三派掌门后获得的是元山派“师尊遗骨”的奖励的BUG

16.修复盗墓惊魂经历中，人物姓名与地点名的文本位置不正确的BUG

17.修复拜访门派文案中错字（途径-途经）

18.修复叛徒结伙、任侠会盟奇遇文案中错字（峨嵋-峨眉）

19.修复保护亲友、释放俘虏、解救俘虏秘闻的公开效果不正确的BUG

20.修复在部分情况下拒绝为人物的秘闻保密时游戏会无响应的BUG

21.修复可以对未成年人物的坟墓进行“摸金倒斗”寄托哀思的BUG，正确的设定是不能

优化调整：

1.新增茶马帮事件和补给为零时的过月通知

1.1.茶马帮现在在前往西域的路上遇到的各种事件均会以过月通知的形式告知玩家，使玩家能够更加清晰地了解茶马帮的西行情况

1.2.茶马帮的补给耗尽时，会以过月通知的形式告知玩家，以避免茶马帮一去难回

2.派遣管理界面重构：

2.1.对派遣管理界面进行了重构，提升了界面的性能（现在想标记多少地点都没有问题了！只要内存大点……）

2.2.在派遣管理界面增加了一键派遣的功能

3.宛渠之民向隐秘小村中的老道士赠送了两本书

4.宛渠之民向隐秘小村中的司徒垂星的坟墓中埋入了一件新物品（请不要去惊扰逝者！这么做的原因是为了完善设定！）

5.新增研读界面对已读完书籍和未读完书籍的筛选功能，以增加此界面的便捷性

6.太吾村民不会再自行与非太吾村民的NPC结婚

6.-99.毕竟太吾村这个地方，世人第一反应就是：“你是太吾村人，大概率是之前入过魔又被救醒的，唉，怎么能跟你结亲呢？”弃世的人，又何尝不是曾被世界所弃的人

7.重构太吾氏祠堂界面，使其更美观，也更方便使用

8.无论何种品阶的功法，总纲赋予的特殊突破格固定为100%的成功率

9.增加奇遇路线的上下宽度，以提供更多的选择给玩家绕开不想走的格子

10.实装能够增加传人最大内力的“传功筑气”遗惠

11.新开存档的阿牛，现在姓阿了（方便确认阿牛的后代是吧？）

游戏优化更新：